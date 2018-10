Abwehr - Naldo (Schalke 04): Für einige galt Naldo bereits als Auslaufmodell. Vor allem, weil der 36-Jährige in dieser Saison beim FC Schalke 04 noch nicht das überragende Niveau der Vorsaison erreicht hatte. Doch beim Auswärtsspiel in Düsseldorf zeigte der Innenverteidiger seine große Stärke: sein in der Bundesliga nahezu einmaliges Stellungsspiel. Damit erstickte er bereits im Keim viele Angriffe der Rheinländer. Seine Passquote war wieder in einem sehr guten Bereich (82 Prozent), seine Zweikampfquote nähert sich wieder seinen Bestwerten an (66,7 Prozent). Naldo ist wieder dabei, unverzichtbar für Trainer Domenico Tedesco zu werden.