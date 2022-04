Abwehr - Niko Gießelmann (1. FC Union Berlin): Er interpretierte seinen Job wie so oft offensiv, hatte früh die Führung auf dem Fuß, vergab aber. Toll dann seine Flanke vor dem 2:1, es war schon seine siebte Vorlage in dieser Bundesligaspielzeit. Er leitete immer wieder Angriffe von Union ein, hatte seine Seite auch in der Defensive unter Kontrolle. Eine gelungene Bewerbung für einen Platz in der Elf des Spieltags.