Abwehr - Joshua Kimmich ( FC Bayern München): Kimmich zählt auch in der Schlussphase der Saison zu den besten im Starensemble von Bayern München. 11,1 km Laufleistung, 29 Sprints im Spiel gegen Augsburg: Bestwerte in der Bayern-Elf. Der 23-Jährige war an den ersten beiden Treffern mit präzisen Hereingaben von rechts beteiligt, dazu entwickelte er in der ersten Halbzeit selbst Torgefahr und löste auch die Defensivaufgaben souverän.