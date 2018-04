Mittelfeld - Erik Thommy ( VfB Stuttgart): Erik Thommys Verpflichtung im Winter entpuppt sich für die Schwaben immer mehr zum Glücksgriff. Der flinke Außenspieler war gegen Hannover bester Akteur in der VfB-Offensive und stets an gefährlichen Aktionen beteiligt. Nicht umsonst besorgte er per wunderschönem Schlenzer die Führung, dazu war der Mann mit der Nummer 17 an sieben weiteren Torschüssen beteiligt und zog trotz früherer Auswechslung 27 Sprints an – die meisten beim VfB.