Vorschau 3. Spieltag Bundesliga - Bayern-Power und Kampf gegen den Fehlstart Stand: 18.08.2022 20:18 Uhr

Borussia Mönchengladbach winkt der bislang beste Start in eine Bundesliga-Saison, RB Leipzig kämpft gegen den Fehlstart und der FC Bayern kann aus dem Vollen schöpfen: alles Wichtige zum 3. Spieltag.

Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr)

Beinahe wäre Mönchengladbach perfekt in die Saison gestartet. Nach dem Sieg gegen 1899 führte die Borussia bis in die Nachspielzeit auch auf Schalke – doch nach einem späten Elfer stand es am Ende 2:2. Gelingt dem Team von Daniel Farke nun gegen Hertha BSC der zweite Heimsieg, dann stünde es bei sieben Punkten. So viele Zähler hatte die Borussia in ihrer Bundesliga-Historie nach dem 3. Spieltag erst drei Mal auf dem Konto (2018, 2011, 1995). Bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz wäre es sogar der beste Saisonstart der Fohlenelf. Die Hertha aus Berlin steht dagegen nach den ersten beiden Spielen wie in der vergangen Saison ohne Sieg da – immerhin gelang zuletzt ein Remis.

Aber auch bei der Borussia lief in den ersten beiden Spielen nicht alles rund. Zweimal gab es einen frühen Rückstand – und vier der fünf Saisontore gelangen erst in der Schlussphase. Verlassen kann sich die Borussia dabei auf den formstarken Marcus Thuram. Zweimal traf der Franzose in der Liga, dreimal im Pokal. Auf Schalke glänzte er zudem mit einer sehenswerten Vorbereitung per Hacke.

Bei Hertha BSC zeigte sich Dodi Lukebakio in glänzender Verfassung. In allen drei Pflichtspielen war er an mindestens einem Treffer beteiligt. In der Bundesliga erzielte er den ersten Hertha-Treffer selbst und bereitet den zweiten gegen Frankfurt vor.

FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Beim ersten Saisonsieg in Leverkusen war Rafal Gikiewicz der überragende Augsburger. Mit neun Paraden sicherte er den glücklichen Sieg der Gäste. Nun gilt es für den FCA, den verpatzten Start im eigenen Stadion auszubügeln (0:4 gegen Freiburg). Und ein Blick in die jüngere Vergangenheit dürfte den FCA dabei beflügeln. Der 1. FSV Mainz 05 ist so etwas wie der Lieblingsgast der Augsburger. Die letzten fünf Liga-Heimspiel gegen die Rheinhessen hat das Team von Enrico Maaßen alle gewonnen.

Die Nullfünfer dürften allerdings durchaus selbstbewusst nach Augsburg reisen. Mit vier Punkten gelang der Saisonstart – und in Bochum gab es bereits einen Auswärtssieg. Dabei musste das Team von Trainer Bo Svensson in der ersten beiden Spielen noch auf den verletzten Top-Torjäger Jonathan Burkardt verzichten. Gegen Augsburg (allerdings damals in Mainz) erzielte der 22-Jährige in der vergangenen Saison erstmals zwei Tore in einem Bundesliga-Spiel.

VfB Stuttgart – SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

In der vergangenen Saison trafen beide Teams ebenfalls am 3. Spieltag aufeinander und lieferten sich eine spektakuläre erste Hälfte. Freiburg führte damals nach 28 Minuten bereits mit 3:0, der VfB kann vor der Pause auf 2:3 heran – in der zweiten Hälfte gab es dann keine Tore mehr. Aktuell verbindet beide Teams ein Rückschlag nach späten Joker-Gegentoren. Stuttgart führte am letzten Spieltag in Bremen bis in die Nachspielzeit, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 zufrieden geben. Freiburg zeigte gegen den BVB eine starke Partie, doch ab der 77. Minute schlugen die Joker des BVB noch dreimal zu.

Beim Südwest-Duell am Samstag könnten zwei Akteure die Hauptrollen spielen. Bei den Freiburgern überzeugte in dieser Saison bereits in den ersten beiden Spielen Neuzugang Michael Gregoritsch. Gegen den BVB und beim Auftaktsieg in Augsburg sorgte er jeweils per Kopf für den Führungstreffer. Zudem liefert er auch eine Torvorlage. Bei den Schwaben bereitete Sasa Kalajdzic sogar alle drei Saisontore vor. Eigentlich ist der Österreicher für das Toreschießen zuständig.

Borussia Dortmund – Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

Mit drei Joker-Toren drehte Borussia Dortmund am 2. Spieltag die Partie in Freiburg und konnte als einziges Team neben dem FC Bayern die ersten beiden Liga-Spiele gewinnen. Für Edin Terzic war es die Fortsetzung einer beeindruckenden Serie – es war für ihn der neunte Bundesliga-Sieg in Folge als BVB-Trainer. Der neue, zurückgeholte Dortmunder Coach (39 Jahre) trifft nun mit Ole Werner (34) auf den jüngsten Trainer der Bundesliga. Es ist das zweite Duell der beiden Trainer – 2021 traf Werner mit Holstein Kiel im Pokal-Halbfinale auf den BVB – und verlor mit 0:5 in Dortmund.

Beim Wiedersehen am Samstag spricht die Bilanz ganz klar für einen Sieg der Westfalen. Bei den vergangenen 14 Duellen in Dortmund ging der BVB zwölfmal als Sieger vom Platz. Nur einmal gewann Werder – im Dezember 2017 sorgten Gebre Selassie und Maximilian Eggestein für den 2:1-Sieg der Gäste.

Übrigens steht mit Marvin Duksch ein gebürtiger Dortmund im Kader der Werderaner. Duksch wurde beim BVB ausgebildet und feierte 2013 mit 19 Jahren sein Bundesliga-Debüt. Durchsetzen konnte er sich in Dortmund aber nicht.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Beide Teams konnten in den ersten beiden Spielen noch keinen Sieg einfahren. Die "Wölfe" holten zum Auftakt einen Punkt gegen Werder und verloren zuletzt bei den Bayern. Schalke konnte nach der Niederlage in Köln im ersten Heimspiel den ersten Punkt gegen Gladbach ergattern. In Wolfsburg war Schalke 04 zuletzt im März 2021 zu Gast – in der Abstiegssaison gab es für die Königsblauen eine 0:5-Klatsche.

Bei beiden Teams hat sich inzwischen viel verändert. Mit Niko Kovac und Frank Kramer stehen zwei neue Übungsleiter an der Seitenlinie, die nun erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander treffen. Im Übrigen haben Kovac und Kramer beide eine Vergangenheit beim FC Bayern. Während Kovac mit den Münchnern als Spieler und Trainer Titel gewann, kickte Kramer für die zweite Mannschaft der Bayern.

Auf dem Rasen könnte es zum Duell der beiden Routiniers Simon Terodde und Max Kruse kommen. Beide sind 34 Jahre alt. Terodde ist Rekordtorschütze der 2. Liga – im Oberhaus hat er aber erst zehn Treffer in 60 Spielen erzielt. Kruse fehlte im Pokal noch wegen muskulärer Probleme und kam in der Liga zweimal als Joker zum Einsatz. Gegen Schalke könnte er erstmals in der Startelf stehen.

Bayer Leverkusen – 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Werkself hat einen krachenden Fehlstart in die Saison hingelegt – dem Pokal-Aus folgten in der Liga Niederlagen gegen den BVB und Augsburg. Woran es bei Leverkusen hapert, zeigt ein Blick in die Statistik: Allein gegen Augsburg gab es 26 Torschüsse, aber nur einen Treffer. Die mangelnde Effektivität zeigt sich auch bei Torjäger Patrik Schick. Sechs Torschüsse, darunter drei Großchancen, hatte der Tscheche in den ersten beiden Spielen – ein Treffer gelang ihm nicht. Wenn Schick und Bayer den Schlüssel zur Chancenverwertung finden, dürfte es mit der Wende klappen.

Hoffenheim hätte beinahe auch einen Fehlstart hingelegt. Nach der Auftakt-Niederlage lag 1899 am 2. Spieltag gegen den VfL Bochum bereits mit 0:2 zurück, siegte aber mit 3:2. Die Comeback-Qualität der Hoffenheimer setzt sich offenbar auch unter dem neuen Trainer André Breitenreiter fort. In der vergangenen Spielzeit konnten die Breisgauer sechs Spiele nach einem Rückstand gewinnen.

Apropos vergangene Spielzeit: Am 33. Spieltag gewann Leverkusen mit 4:2 bei Hoffenheim und machte dadurch die Qualifikation für die Champions League klar.

1. FC Union Berlin – RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr)

Dreimal kreuzten sich die Wege beider Teams in der vergangenen Saison. In der Liga setzte sich Union in beiden Spielen mit 2:1 durch. Im Pokal-Halbfinale gewann Leipzig mit 2:1 – Emil Forsberg sorgte im April in der dritten Minute der Nachspielzeit für den Finaleinzug.

Nun kehrt der Pokalsieger nach Berlin zurück – Forsberg dürfte dabei aber allenfalls eine Nebenrolle zukommen. Auf nur fünf Minuten Spielzeit kam der Schwede an den ersten beiden Spieltagen. Forsbergs Berater machte darüber diese Woche seinem Ärger Luft und kritisierte die sportliche Führung der Sachsen – Trainer Domenico Tedesco und Clubboss Oliver Mintzlaff nahm er dabei aber von der Kritik aus.

Für eine wenig Unruhe dürften in Leipzig aber vor allem die beiden Unentschieden zum Auftakt sorgen. Es droht ein Fehlstart in die Saison – zumal es auch im Supercup gegen die Bayern eine Niederlage gab. Und Union hat die vergangenen drei Heimspiele gegen RB alle gewonnen. Hoffnung dürfte Leipzig Rückkehrer Timo Werner machen, der bei seinem Comeback einmal traf. Gegen Union war er immer treffsicher. In zwei Liga-Spielen gegen die "Eisernen" erzielte der Nationalspieler drei Tore.

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr)

Bei Hertha BSC holte der Europa-League-Sieger am 2. Spieltag seinen ersten Punkt. Das Warten auf einen Bundesliga-Sieg geht für die Hessen damit aber weiter – seit zehn Spielen ist der Eintracht saisonübergreifend schon kein Dreier mehr gelungen. Und nun kommt mit dem 1. FC Köln ein Team, das schon lange nicht mehr so gut in die Saison gestartet ist. Nach dem Sieg gegen Schalke ergatterte das Team von Steffen Baumgart trotz zweimaligen Rückstands noch einen Punkt in Leipzig.

Beide Mannschaften verbindet der Abgang prägender Spieler. Kölns Top-Torjäger Modeste zog es nach Dortmund. Filip Kostic verließ die Eintracht Richtung Juventus Turin. Der FC konnte dabei den Abgang schon ganz gut kompensieren. Youngster Florian Dietz stand zweimal in der Startelf und durfte sich in Leipzig über sein erstes Bundesligator freuen.

Und wenn es um einen Sieg gegen den FC geht, muss die Eintracht nur bei Mario Götze nachfragen. Der Eintracht-Neuzugang spielte sechmal gegen die Rheinländer und gewann mit dem BVB und den Bayern immer. Die bislang letzte Partie liegt allerdings mehr als sieben Jahre zurück.

VfL Bochum – Bayern München (Sonntag, 17.30 Uhr)

Im vergangenem Jahr lieferte der VfL Bochum eine unvergessene Partie gegen den FC Bayern. Nach 0:1-Rückstand drehte der Revierklub auf und führte zur Pause mit 4:1 – am Ende siegte Bochum mit 4:2. Nun aber kommt der FC Bayern mit dem besten Liga-Start seit vier Jahren – und Bochum steht nach zwei Niederlagen auf dem 17. Platz. Der Trend spricht also ganz klar für den Rekordmeister. Zumal bei den Bayern auch erstmals Kingsley Coman nach seiner Rotsperre vom 33. Spieltag wieder zur Verfügung steht, Trainer Julian Nagelsmann also erstmals die volle Offensivpower ausschöpfen kann.

Die beiden Münchner Treffer in Bochum erzielte in der vergangenen Saison übrigens Robert Lewandowski. Doch das ist Vergangenheit, Für Furore bei den Bayern sorgt aktuell der wendige Jamal Musiala. Der 19-Jährige erzielte bereits drei Tore und hat in zwei Spielen neun Torschüsse abgegeben - so viele wie kein anderer Spieler in der Liga.