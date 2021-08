Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr)

Neue Saison, altbekannte Probleme - nur zwei Wochen nach dem Ligastart wird bei Borussia Dortmund mal wieder über rätselhafte Formschwankungen diskutiert. Dass dem famosen 5:2 gegen Frankfurt ein bitteres 1:2 in Freiburg folgte, werteten viele Beobachter bereits als weiteres Indiz für fehlende Titelreife. Trainer Marco Rose hofft auf ein schnelles Ende der schon in den Vorjahren häufig geführten Mentalitätsdebatte. Ein Sieg über den Überraschungszweiten Hoffenheim würde dabei helfen. "Vielleicht können wir wieder unser Frankfurt-Gesicht zeigen" , sagte Rose voller Hoffnung auf eine Trotzreaktion des Teams.

Die Borussia tut gut daran, den Gegner nicht zu unterschätzen. Schließlich haben die Hoffenheimer ihre gute Form aus der vergangenen Saison mit in das neue Spieljahr genommen und sind seit neun Bundesliga-Partien ungeschlagen. Zudem gewann der BVB nur eines der sieben jüngsten Punktspiele gegen die TSG. Hauptverantwortlich dafür ist Andrej Kramaric. Gegen seinen Lieblingsgegner war der Kroate in acht Bundesliga-Duellen ganze sieben Mal erfolgreich - unvergessen ist sein Viererpack 2020.

VfB Stuttgart - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

An die prestigeträchtigen Baden-Württemberg-Duelle zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg hat Florian Müller beste Erinnerungen. In der vergangenen Saison verließ er nämlich als Torwart der Breisgauer zweimal als Sieger den Platz. 3:2 und 2:1 gewannen die Freiburger auch dank Müller gegen den VfB. Seine Derby-Serie will Müller jetzt ausbauen, allerdings steht er mittlerweile im Stuttgarter Tor. "Ich freue mich extrem auf das Spiel gegen die alten Teamkollegen und hoffe, dass wir die drei Punkte zu Hause behalten" , sagte er. Spannend ist das Duell allemal. Stuttgart will nach dem 0:4 in Leipzig Wiedergutmachung, Freiburg reist nach dem 2:1 gegen Dortmund mit Rückenwind an.

In der Offensive sieht es beim VfB aber gerade mau aus. Mit der Schulter-Verletzung des österreichischen Nationalstürmers Sasa Kalajdzic, der monatelang fehlen wird, haben sich die Probleme der Schwaben verschärft. Zuvor war Silas Wamangituka langfristig ausgefallen.

Sein Team werde "bis in die Haarspitzen motiviert sein" , kündigte derweil Freiburgs-Trainer Christian Streich an. Wieder dabei sein könnte Rekordtorjäger Nils Petersen, der nach seiner Meniskusoperation zuletzt in der Drittliga-Partie des SC Freiburg II gegen die Würzburger Kickers (1:0) knapp 70 Minuten Spielpraxis sammeln konnte.

1. FSV Mainz 05 - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15.30 Uhr)

Schon vor dem Spiel ist klar, was die Spieler des 1. FSV Mainz 05 hinterher auf keinen Fall tun werden. Selbst im Falle eines Sieges gegen die SpVgg Greuther Fürth werden sie nicht allzu ausgiebig jubeln. Das taten sie nämlich nach dem ersten Heimspiel gegen RB Leipig, die spontane "Tribünen-Party" mit den Fans bestrafte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro.

Dabei ist ein Sieg der Mainzer gegen den Aufsteiger nicht unrealistisch. Die "Kleeblätter" taten sich zum Start noch schwer, vor allem auswärts beim satten 1:5 in Stuttgart. Gegen Bielefeld reichte es zuletzt immerhin zu einem Punkt. Doch vielleicht wird es jetzt ja mit Jetro Willems besser. Der zuletzt vertragslose Ex-Frankfurter lief als Spieler der PSV Eindhoven immerhin 22-mal als Linksverteidiger für die niederländische Nationalmannschaft auf. "Normalerweise ist Jetro Willems ein Spieler, der sich in einem Regal befindet, wo wir uns als Greuther Fürth nicht bedienen können" , sagte Fürths Trainer Stefan Leitl.

Die SpVgg darf auch wegen der Statistik hoffen. Fürth gewann wettbewerbsübergreifend die fünf jüngsten Gastspiele in Mainz und zählt die 05er deshalb zu den Lieblingsgegnern. Beim einzigen Bundesliga-Gastspiel siegte Fürth Ende August 2012 mit 1:0 und sammelte die ersten Erstligapunkte der Vereinsgeschichte. Und Stürmer Branimir Hrgota erzielte sechs seiner 13 Bundesliga-Tore gegen den FSV.

FC Augsburg - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

Der FC Augsburg ist als einziges Team der Bundesliga nach zwei Spieltagen noch ohne eigenes Tor. Ob sich das gegen Leverkusen ändert, ist fraglich. Die "Werkself" ist der erklärte Angstgegner der Augsburger. Von bisher 20 Spielen konnte der FCA noch kein einziges gewinnen. Das ist Rekord. Keine andere Mannschaft hat in zwanzig Duellen eine so schlechte Bilanz gegen einen anderen Bundesligisten. Zudem sind die Leverkusener jüngst beim 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in Fahrt gekommen.

Klar ist, dass dies alles den Augsburgern ein Dorn im Auge ist. "Wir können nur gewinnen. Es wird Zeit, den Bock umzustoßen" , sagt Manager Stefan Reuter.

Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

In Sachen Corona-Pandemie kommt Arminia Bielefeld in diesen Tagen sehr innovativ daher. Der Klub will vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt die Wartezeiten für die Fans, die durch die Überprüfung der 3G-Voraussetzungen entstehen, verkürzen. Wer den Nachweis (getestet, geimpft, genesen) nämlich schon Freitag oder Samstagmorgen erbringt, kann am Eingang eine sogenannte "Überholspur" nutzen.

Interessanter für die Fans dürfte aber sein, ob die Arminia auch auf dem Feld eine gewisse Schnelligkeit an den Tag legt. Beim ersten Heimspiel gegen Freiburg reichte es nämlich nur zu einem eher müden 0:0.

Erst Pokalpleite, dann Stotterstart in der Liga: Auch Gegner Eintracht Frankfurt sucht unter dem neuen Trainer Oliver Glasner noch nach der Form der Vorsaison. Vor allem den Weggang von André Silva haben die Hessen noch nicht kompensieren können. Dessen Nachfolger trafen beim jüngsten 0:0 gegen Augsburg nämlich trotz zahlreicher Chancen einfach das Tor nicht.

1. FC Köln - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Vor dem Westduell zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum überhäuften sich die beiden Trainer mit Komplimenten. Das mag daran liegen, dass Kölns Steffen Baumgart und Bochums Thomas Reis vor einigen Jahren gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert haben. "Bochum spielt sehr geradlinig. Wer davon ausgeht, dass es nur ein Aufsteiger ist, hat schon verloren. Es wird ein enges Spiel" , sagte Baumgart. "Die Kölner haben gezeigt, dass sie mutig spielen und aktiv verteidigen" , erklärte Reis.

Der FC fällt in der Tat durch mutigen Offensivfußball auf und verkaufte sich zuletzt beim 2:3 bei Rekordmeister Bayern München gut. Nach dem 3:1 zum Start gegen die Hertha soll es nun den zweiten Sieg geben. Mit dem Schwung aus dem Sieg gegen Mainz will auch Bochum im Auswärtsspiel punkten. "Wir wissen jetzt, dass wir mithalten können. Wir haben eine gute Ordnung und wollen mit unserer Art und Weise auch in Köln bestehen" , erklärte Reis.

Bayern München - Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr)

Bayern München gegen Hertha BSC: Dieses Duell hatten die Spielplan-Macher der Bundesliga schon vor der Saison zum Spitzenspiel am Samstag auserkoren. Nicht zu Unrecht, doch jetzt reisen die Berliner als Tabellenletzter zum Favoriten nach München.

Und das ohne Matheus Cunha. Der eigenwillige Stürmer wechselte für die Berliner Rekordablösesumme von 30 Millionen Euro zu Atlético Madrid. Richten soll es Ishak Belfodil, der zu Wochenbeginn von 1899 Hoffenheim verpflichtet wurde. Und der ist kein Freund von Panikmache. "Diese zwei verlorenen Spiele sind für mich nicht wichtig, das war nur der Start. In der Bundesliga geht alles schnell. Die Spieler und die Mannschaft haben eine gute Qualität" , sagte der Angreifer. Eine Einsatzgarantie gab Trainer Pal Dardai auch Dodi Lukebakio. Den Bayern ist der Offensivspieler durch seinen Dreierpack für Fortuna Düsseldorf vor drei Jahren in unguter Erinnerung.

Doch ob das alles gegen die Bayern reicht? Die haben sich zuletzt im DFB-Pokal beim 12:0-Sieg beim Bremer SV in Stimmung geschossen für das "Spitzenspiel".

1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach hat es am vergangenen Wochenende voll erwischt. Nicht nur, dass es in Leverkusen eine 0:4-Klatsche gab, in Rechtsverteidiger Stefan Lainer (Knöchelbruch) und Stürmer Marcus Thuram (Innenbandriss am Knie) fallen auch zwei Leistungsträger länger aus.

Jetzt geht es zu Union Berlin, und die "Fohlen" sind ein Lieblingsgegner der "Eisernen". Von fünf Spielen ging nur eines verloren. Zu allem Überfluss hat sich Gladbachs Abwehrchef Matthias Ginter mit dem Coronavirus infiziert - und das trotz zweifacher Impfung.

Union dagegen ist bester Laune. Gegen den finnischen Klub Kuopion PS hat das Team den Einzug in die Europa Conference League klargemacht. Jetzt soll nach zwei Unentschieden auch in der Bundesliga der erste Sieg her.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig (Sonntag, 17.30 Uhr)

Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel ist auf dem besten Wege, sich für die peinliche Wechselpanne im DFB-Pokal bei Preußen Münster zu rehabilitieren. Denn in der Bundesliga hat er einen perfekten Start hingelegt. "Zwei Spiele, zwei Siege - das ist nicht selbstverständlich und wir sind die einzige Mannschaft, die das in der Bundesliga geschafft hat" , sagte der Niederländer: "Aber wir haben auch nur sechs Punkte und es fängt jetzt erst an."

Da hat er recht, denn mit RB Leipzig treten die "Wölfe" nun erstmals gegen ein Spitzenteam an. "Wer jetzt auf die Tabelle schaut, der hat keine Ahnung", sagte auch Mittelfeldantreiber Xaver Schlager: "Jetzt kommt Leipzig."

Die Sachsen haben jüngst unter ihrem neuen Trainer Jesse Marsch gegen den VfB Stuttgart beim 4:0 einen sehr spielstarken Auftritt hingelegt. Überragend dabei war Dominik Szoboszlai, der zwei außergewöhnliche Treffer mit seiner perfekten Schusstechnik markierte. Deshalb sorgt auch der wohl anstehende Wechsel von Marcel Sabitzer zum FC Bayern München in Leipzig nur für wenig Aufregung.

vdv/sid/dpa | Stand: 27.08.2021, 08:00