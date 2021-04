Bundesliga - die veränderte Wertschätzung für Trainer

Durchkapitalisierter Profifußball?

Für manchen Fan klingen diese Meldungen nur wie die nächste Stufe im durchkapitalisierten Profifußball. Vielleicht sind diese Ablösen aber auch nur Ausdruck der veränderten Wertschätzung des Berufs Cheftrainer.

Gladbachs Sportdirektor Eberl bezeichnete Trainer unlängst als wichtigste Mitarbeiter im Verein und erklärte, dass der Fußball sich nun einmal "dahin entwickelt" . Warum auch, diese Frage stellte Eberl in den Raum, sollten Spielergehälter und -ablösesummen von Jahr zu Jahr steigen, erfolgreiche Trainer aber stets zum Nulltarif kommen?

Trainer nehmen ihr Schicksal in die eigene Hand

Vermutlich werden sich Fußballfans und Klubs daran gewöhnen müssen, dass Trainer zukünftig immer öfter aus bestehenden Verträgen rausgekauft werden könnten. Immerhin tragen Trainer auch die Verantwortung für sportliche Leistungen. Stimmen letztere nicht, verlieren sie in der Regel ihren Job.

Trainer tragen viel Verantwortung, haben ein hohes Jobrisiko und verdienen deutlich weniger als ihre besten Spieler - das geht nicht so richtig zusammen. Die Trainer drehen den Spieß nun zunehmend um und bestimmen ihren Karriereweg selbst. Warum auch nicht? "Bei Spielern regt sich niemand auf, wenn sie Ausstiegsklauseln haben" , sagt Max Eberl.

Sein baldiger Ex-Coach Marco Rose hat nicht zum ersten Mal von einer solchen Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht, um den nächsten Schritt zu gehen - auch nach Gladbach wechselte er auf diesem Wege. Bayerns Hansi Flick hatte keine Ausstiegsklausel, will das Heft des Handelns aber ebenfalls selbst in der Hand halten und hat um Vertragsauflösung gebeten, nachdem er offenbar zu wenig Mitspracherecht bei der Kaderplanung hatte.

Nagelsmann zu Bayern: Eine Frage der Zeit

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann

Dass sein Nachfolger Julian Nagelsmann in puncto Ablösesumme in neue Dimensionen vorrücken könnte, dürfte nur wenige überraschen. Nagelsmann ist noch immer jung, aber schon erfahren, und er hat in Hoffenheim und Leipzig unter Beweis gestellt, dass er Mannschaften entwickeln kann.

Ablöse für Nagelsmann wäre ein Rekord

Der Trainer, für den bislang die höchste bekannte Ablöse überhaupt gezahlt worden ist, war einst Andre Villas-Boas. Die Coaching-Dienste des Portugiesen waren dem FC Chelsea mal 15 Millionen Euro wert.