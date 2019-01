Kompliziert: Wenn beide Europapokale nach Deutschland gehen

Die ganz große Rechnung, dass sowohl der Gewinner der Champions League als auch der der Europa League die vorderen Plätze in der Bundesliga verpassen und so sechs deutsche Starter in der Champions League ermöglichen, funktioniert derweil nicht. Ein Nationalverband darf maximal fünf Teams in der Champions League stellen.

Sollten tatsächlich zwei deutsche Klubs die beiden Europapokalwettbewerbe gewinnen, gibt es komplizierte Sonderfälle:

Beide Europapokalsieger qualifizieren sich für die Europa League: Fünf deutsche Mannschaften würden in diesem Fall in der Champions League spielen. Der Tabellenvierte müsste in die Europa League, es dürften insgesamt aber nur zwei deutsche Teilnehmer in die Europa League.

Einer der beiden Europapokalsieger qualifiziert sich für die Europa League: Fünf deutsche Mannschaften würden in diesem Fall in der Champions League spielen. Der Tabellenvierte müsste in die Europa League, es bliebe bei drei deutschen Teilnehmer in der Europa League.

Keiner der beiden Europapokalsieger qualifiziert sich für die Europa League: Fünf deutsche Mannschaften würden in diesem Fall in der Champions League spielen. Der Tabellenvierte müsste in die Europa League, es käme aber zu insgesamt vier deutschen Teilnehmern in der Europa League. Dann wäre also die halbe Bundesliga dabei.

Einer oder beide Europapokalsieger qualifizieren sich für die Champions League: Die doppelt erlangte Qualifikation brächte einen zusätzlichen Platz für einen anderen europäischen Verband.

Diese Ordnung legen die Regularien der UEFA für die Champions League unter Artikel 3.07 fest.

Pokal-Finale und Fair-Play-Wertung keine Hintertüren mehr

Viele Jahre lang war die Fair-Play-Wertung der UEFA eine Möglichkeit, einen Startplatz in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League zu bekommen. Doch diese Regel hat die UEFA abgeschafft, der fairste Verband erhält seit 2015 ein Preisgeld statt des Startplatzes.

Die Zukunft

Auch in der Saison 2020/21 läuft alles auf die bisherige Verteilung der Plätze hinaus. In der Rangliste der Länderkoeffizienten - besser bekannt als "Fünf-Jahres-Wertung" - besteht für Deutschland kaum Gefahr, aus den vier ersten Rängen abzurutschen und Plätze zu verlieren.

Im Gegenteil: Denn in der übernächsten Saison wird Italien ein besonders starkes Jahr in der Wertung verlieren, was dem deutschen Fußball einen Aufstieg auf Rang drei ermöglichen könnte.

Stand: 22.01.2019, 08:50