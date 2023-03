Bundesliga im Europapokal Welcher Platz in welchen Wettbewerb führen kann Stand: 06.03.2023 16:48 Uhr

Der DFB-Pokalsieger könnte dem Tabellensiebten in den Europapokal verhelfen. Auf Umwegen ist auch ein fünfter Platz für die Bundesliga in der Champions League möglich.

Grundsätzlich hat der deutsche Fußball auch in der Saison 2022/23 sieben Plätze im Europapokal:

Champions League: vier Bundesliga-Teams in der Gruppenphase

vier Bundesliga-Teams in der Gruppenphase Europa League: der DFB-Pokalsieger und ein Bundesliga-Team in der Gruppenphase

der DFB-Pokalsieger und ein Bundesliga-Team in der Gruppenphase Europa Conference League: ein Bundesliga-Team in den Playoffs

Wettbewerb Teilnahme durch Champions League (Gruppenphase) Bundesliga Plätze 1 - 4 Europa League (Gruppenphase) DFB-Pokalsieger, Bundesliga Platz 5 Conference League (Playoffs) Bundesliga Platz 6

DFB-Pokal kann Plätze verschieben

Wenn der DFB-Pokalsieger bereits über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert sein sollte, geht der Europa-League-Platz aus dem Pokal zurück an die Bundesliga. Der Tabellensechste würde dadurch in der Gruppenphase der Europa League spielen, der Siebte in den Playoffs zur Europa Conference League.

DFB-Pokalsieger erreicht ... Folge in der Bundesliga Bundesliga Platz 1 - 4 Plätze 5 und 6 EL-Gruppenphase, Platz 7 ECL-Qualifikation Bundesliga Platz 5 Platz 6 EL-Gruppenphase, Platz 7 ECL-Qualifikation Bundesliga Platz 6 Platz 5 EL-Gruppenphase, Platz 7 ECL-Qualifikation Bundesliga Platz 7 - 18 Platz 5 EL-Gruppenphase, Platz 6 ECL-Qualifikation

Wenn ein Bundesligaklub einen Europapokal gewinnt

Drei Grundsätze gelten:

Der Champions-League-Sieger spielt in der kommenden Saison in der Gruppenphase der Champions League.

spielt in der kommenden Saison in der Gruppenphase der Champions League. Der Europa-League-Sieger spielt in der kommenden Saison in der Gruppenphase der Champions League.

spielt in der kommenden Saison in der Gruppenphase der Champions League. Der Europa-Conference-League-Sieger spielt in der der kommenden Saison in der Gruppenphase der Europa League.

Diesen Grundsätzen zufolge kann die Bundesliga einen achten Europapokalteilnehmer stellen, wenn der jeweilige Gewinner in der Bundesliga und im DFB-Pokal einen Europapokalplatz verpasst.

Erreicht ein europäisch siegreicher Klub dagegen in der Bundesliga einen der Europapokalplätze, geht dieser an die UEFA zurück, die ihn dann anders verteilt.

Ein Beispiel:

Europa-League-Sieger erreicht ... Folge in der Bundesliga Platz 1 - 4 doppelt erreichter CL-Platz geht an Frankreich Platz 5 - 6 (7)* ein CL-Platz mehr, ein Platz Abzug EL/ECL Platz 7 (8)* - 18 ein CL-Platz mehr

*in Klammern mögliche Verschiebung durch den DFB-Pokal-Sieger

Wichtig: Ein Bundesligist kann nicht von der Leistung eines anderen Bundesligisten in Europa profitieren. Der achte Platz reicht in keinem Fall für das internationale Geschäft - es sei denn, der Achte holt selbst einen Europapokal.

Der Europapokal ab der Saison 2021/22 bis 2023/24

DFB-Pokalfinale und Fair-Play-Wertung keine Hintertüren mehr

Viele Jahre lang war die Fair-Play-Wertung der UEFA eine Möglichkeit, einen Startplatz in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League zu bekommen. Doch diese Regel hat die UEFA lange abgeschafft, der fairste Verband erhält seit 2015 ein Preisgeld statt des Startplatzes.

Der unterlegene Finalist im DFB-Pokal geht in jedem Falle leer aus, das gilt seit Beginn der Saison 2015/16 - der VfB Stuttgart schaffte es 2013 noch als unterlegener Pokalfinalist in die Europa League.