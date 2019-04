Wenn Frankfurt die Europa League gewinnt

Der Europa-League-Sieger spielt sicher in der Gruppenphase der Champions League. Und aufgrund dieser Regelung ist für die Bundesliga ein fünfter Platz in der Champions League drin. Dann nämlich, wenn Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnt und in der Bundesliga nicht unter den ersten Vier landet.

Sollte Frankfurt die Europa League gewinnen und sich gleichzeitig in der Bundesliga für die Champions League qualifizieren, geht die doppelt erreichte Qualifikation an die UEFA zurück. Die gibt den freien Platz an der Champions League an den Fünften der "Fünf-Jahres-Wertung" - und das ist Frankreich.