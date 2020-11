Bundesliga - Sorge um Infektionen nach Länderspielreisen

Die Bundesligaklubs werden ihre Nationalspieler vor den Spielen in der Liga wie gewohnt testen. Die große Frage: Hat jemand eine Infektion von den Länderspielen mitgebracht? Falls es ähnlich läuft wie bei manchen Begegnungen in der Nations League, können Austragungen in Gefahr geraten, oder es müssen Not-Mannschaften auflaufen.