Robert Lewandowski verpasste mit einer angebrochenen Schienbeinkante die beiden vergangenen Bundesligapartien seines FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim und den FC Augsburg. Eigentlich wären wohl noch etwa zwei weitere Spiele ohne Einsatz dazugekommen. In der Zwangspause konnte der polnische Torjäger seine Verletzung aber nun in Ruhe auskurieren und wird gegen Union Berlin auflaufen können.

Lewandowskis Teamkollege Ivan Perisic fehlte wegen eines Knöchelbruchs sogar deutlich länger - acht Pflichtspiele verpasste der Kroate nach der Trainingsverletzung Anfang Februar. Seit Ende April ist die Leihgabe von Inter Mailand aber wieder im Mannschaftstraining und somit auch wieder einsatzbereit.

Bei Leipzig kehren zwei Langzeitverletzte zurück

Kevin Kampl kam bei RB Leipzig vor allem verletzungsbedingt in dieser Spielzeit erst auf vier Einsätze - keiner davon ging über die gesamten 90 Minuten. Seit Ende November setzte ihn eine Sprunggelenksverletzung außer Gefecht, nun soll die Leidenszeit des Slowenen enden. Der Mittelfeldspieler steht Trainer Julian Nagelsmann wieder zur Verfügung. Genau wie Ibrahima Konaté. Der Franzose stand in den ersten fünf Bundesligapartien zum Saisonstart immer über die vollen 90 Minuten auf dem Feld, ein Muskelfaserriss verhinderte weitere Einsätze.

Leverkusen und Schalke profitieren

Wohl wieder dabei: Nadiem Amiri

Sven Bender, Lars Bender, Nadiem Amiri - gleich drei Spieler kehren nach Verletzungen bei Bayer Leverkusen im Montagsspiel gegen Weder Bremen ins Aufgebot von Peter Bosz zurück. Möglicherweise stehen sogar alle drei direkt in der Startformation.

Neben Leverkusen profitiert auch der FC Schalke 04 personell von der zurückliegenden Pause: Suat Serdar, Daniel Caligiuri, Juan Miranda und sogar Salif Sané, dem zwischenzeitlich das Saisonaus gedroht hatte, sind allesamt wieder Optionen für David Wagner. Pünktlich zum Revierderby gegen Borussia Dortmund entspannt sich die Lage vor allem in der Defensive damit deutlich.

Freiburgs Konstante bleibt konstant

Bleibt ein Dauerbrenner: Christian Günter

Linksverteidiger Christian Günter ist ein absoluter Dauerbrenner beim SC Freiburg. Eine Oberschenkelverletzung zwang SC-Coach Christian Streich aber am 25. Spieltag dazu, seinen Kapitän nach 77 Minuten vom Feld zu nehmen - erstmals in dieser Saison. Eigentlich hätte Günter mehrere Wochen pausieren müssen, so verpasst er nun gar keine Partie. Ohne Günter wäre die Freiburger Startelf auch wirklich gewöhnungsbedürftig nach saisonübergreifend 36 Bundesligaspielen von Beginn an hintereinander.

In der Schaltzentrale von Eintracht Frankfurt ist der 33 Jahre alte Gelson Fernandes mit seiner Routine eine wertvolle Option für Trainer Adi Hütter. Ein Sehnenriss verhinderte aber in diesem Kalenderjahr bisher einen Einsatz des Schweizers, der nun unverhofft im Saisonendspurt mitwirken kann.

Beim SC Paderborn wäre die Lage im Sturm durch den Langzeitausfall von Streli Mamba eigentlich nicht wirklich rosig gewesen, denn auch Sven Michel zog sich Mitte März einen Muskelfaserriss zu. Michel ist inzwischen aber wieder einsatzfähig und ist eine Option für die Anfangself gegen Fortuna Düsseldorf.

rt | Stand: 11.05.2020, 08:30