Was der Titel des FC Bayern über den Fußball erzählt

Aber beide hatten und haben noch enormen Einfluss in der Bayern-Kabine. Deshalb wäre es die Aufgabe von Kovac gewesen, sie zurück zu ihrer Top-Leistung zu führen - so wie das Flick brillant gelungen ist. Boateng spielte in der Rückrunde so souverän wie in seiner besten Karrierephase 2014. Müller sogar vielleicht noch besser: Mit 22 Assists stellte er einen neuen Bundesliga-Rekord auf und löste damit Kevin De Bruyne ab, den Starvon Manchester City..

Wertschätzung, Respekt und Bescheidenheit

Was Kovac hingegen nach dem siebten Spieltag über Müller sagte, gehört in die Kategorie der fatalsten Sprüche der Bundesliga-Historie, vergleichbar mit Michael Skibbes Einlassung, dass Thomas Hässler ein durchaus talentierter Spieler sei. "Wenn Not am Mann ist, wird Thomas Müller seine Minuten kriegen" , sagte Kovac Anfang Oktober.

Müller also nur noch ein Notnagel, und dann auch nur noch geeignet für "Minuten" - das klang vom intelligenten und eloquenten Kovac schon fast nach einer Bitte um schnellstmögliche Vertragsauflösung. Und es ist ein Satz, der einem Hansi Flick noch nicht mal in den Sinn käme: Er führte die Bayern mit Wertschätzung für den gesamten Kader, mit Respekt, aber auch mit großer Bescheidenheit zum achten Titel in Serie.

Auch noch das vierte und fünfte

Dass bei Flicks Aufholjagd - am 15. Spieltag standen die Bayern noch hinter Schalke - die Konkurrenten aus Dortmund und Leipzig nur Geleitschutz gaben, wertet die Leistung der Münchener dabei in keiner Weise ab. Sie haben nicht nur erfolgreich, sondern auch schön gespielt. Sie waren auch ohne Fans ehrgeizig wie in jedem Training und wollten nach einer 3:0-Führung auch noch das vierte und fünfte Tor nachlegen. Dass sie Spiele abschenken wie Dortmund oder Köln am letzten Spieltag - undenkbar unter Flick.

Die Bayern können nichts für die Schwäche der anderen. Aber sie können sich durchaus selbst schwächen. Das haben sie in der Hinrunde bewiesen - und sicher nicht immer nur aus Versehen.

Stand: 28.06.2020, 22:00