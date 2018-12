Joshua Kimmich fasste die neue Hoffnung der Bayern in Worte. "Bei neun Punkten ist die Tür noch etwas offen" , sagte Kimmich nach dem 4:0-Auswärtssieg der Bayern bei Hannover 96: "Wenn wir das noch etwas verkürzen könnten, wäre es super."

Vorentscheidung vor der Winterpause?

Vor der Winterpause stehen für die Bayern nach zuletzt sechs Meisterschaften in Folge möglicherweise vorentscheidende Tage dafür an, ob es zum siebten Titel nacheinander reicht. Die Spiele gegen RB Leipzig am Mittwoch (19.12.2018, 20:30 Uhr) und bei Eintracht Frankfurt am folgenden Samstag (18:30 Uhr) werden zeigen, welche Substanz der Beginn einer Aufholjagd der Bayern hat.