Transferfenster schließt am Donnerstag Die Last-Minute-Baustellen der Bundesliga Stand: 31.01.2024 12:19 Uhr

Am Donnerstag um 18 Uhr schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga. Die Sportschau gibt einen Überblick, bei welchen Klubs es noch Baustellen gibt und wo es hektisch werden könnte.

FC Bayern München - Zaragoza soll kommen

Der FC Bayern will nach dem jüngsten Ausfall von Flügelspieler Kingsley Coman (Innenbandriss im Knie) noch einmal reagieren. Das Management versucht laut Medienberichten, den für diesen Sommer schon perfekten Transfer von Offensivspieler Bryan Zaragoza (FC Granada) vorzuziehen.

Zweimal haben die Münchner in diesem Winter mit Eric Dier (Tottenham Hotspur) und Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) in der Defensive schon nachgebessert. Spekuliert wird noch über ein Interesse am englischen Junioren-Nationalspieler Jacob Ramsey von Aston Villa. Der 22-Jährige läuft im defensiven Mittelfeld auf.

Borussia Dortmund - Reyna auf die Insel?

Die Zukunft von Giovanni Reyna ist weiter ungeklärt. Der offensive Mittelfeldspieler würde dem Vernehmen nach gern bei einem anderen Club einen Neuanfang wagen. Nottingham Forest und Olympique Marseille hatten Interesse, im Laufe des Mittwochs soll Reyna sogar zum Medizincheck in Nottingham erwartet werden - der Wechsel rückt näher, Marseille ist damit wohl aus dem Rennen.

Viel hängt davon ab, ob ein mögliches Leihgeschäft mit einer Kaufverpflichtung einhergeht. Schließlich hofft der BVB auf einen Transfererlös für den 21 Jahre alten und bis 2025 gebundenen US-Nationalspieler, der zuletzt nur sporadisch zum Einsatz kam. Der Satz von Edin Terzic vom Sonntag dürfte sich nun erledigt haben: "Ich rechne damit, dass er mir am Freitag zur Verfügung steht", sagte der Coach vor dem Spiel in Heidenheim.

Bayer Leverkusen - Junger Offensivspieler gesucht

Gerüchte über ein angebliches Interesse an einer Verpflichtung von Linksaußen Marco Asensio sorgten kurz vor dem Ende der Wechselfrist für Aufregung, erwiesen sich aber als haltlos. "Da ist absolut nichts dran" , sagte Geschäftsführer Simon Rolfes dem "Kicker". Der 28-jährige Asensio war im vergangenen Sommer von Real Madrid zum französischen Serienmeister PSG gewechselt, konnte sich dort aber bislang keinen Stammplatz erobern. Bayer sichtet jedoch weiter den Markt nach einem Offensivspieler. Allerdings soll dieser deutlich jünger als der 38-malige spanische Nationalspieler und ein Vorgriff auf die kommende Saison sein.

VfB Stuttgart - Dünne Besetzung auf der Sechs

Das Interesse an einer Leihe von Gladbachs Mittelfeldspieler Florian Neuhaus hat sich zerschlagen, der VfB sucht trotz Neuhaus' Monstergrätsche zuletzt beim 0:0 in Leverkusen gegen den frei durchgebrochenen Jeremy Frimpong einen defensiv stärkeren Zentralspieler. Noch ist aber völlig offen, ob Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in der Kürze der Zeit nachlegen kann - im Gespräch ist jetzt aktuell der Ex-Dortmunder Mo Dahoud, der bei Brighton unter Vertrag steht.

VfL Wolfsburg - Behrens im Gespräch

Es gibt Gerüchte um ein Wolfsburger Interesse an Union-Stürmer Kevin Behrens, der Ende des Vorjahres sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hat. Bestätigt ist das Thema aber bisher nicht, klar ist nur, dass die Wölfe offensiv Verstärkung bräuchten.

Borussia Mönchengladbach - Ranos-Ausleihe möglich

Da Florian Neuhaus jetzt doch bleibt, werden die Ersatzkandidaten Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf und Joris Chotard (HSC Montpellier) vermutlich erst in der Sommer-Transferperiode wieder ein Thema. Möglich ist noch, dass Perspektivstürmer Grant-Leon Ranos verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln.

1. FC Union Berlin - Vertessen im Anflug

Offensivspieler Yorbe Vertessen soll kommen, doch noch hängt es an der personellen Entwicklung bei der PSV Eindhoven. Spekuliert wird auch über ein Wolfsburger Interesse an Nationalstürmer Kevin Behrens, bei dessen Abgang Union im Sturm sicher auch noch einmal reagieren müsste.