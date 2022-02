Sie handelt aber auch von einer Dortmunder Mannschaft, die sich nach Konstanz sehnt, aber konstant vor allem bei der Wiederholung eigener Fehler ist. Es geht um das, was heute Restverteidigung heißt, und um Spieler, die die gerne vergessen. Um Mentalität, auch das, aber auch um Marco Rose, den Trainer, um die Taktik und die Kaderzusammenstellung.

Kapitel eins, oder: Appell ohne Wirkung

Zwei Tage vor dem Spiel hatte der Trainer Rose über den Gegner Leverkusen und dessen Stärke bei Kontern gesprochen, und er hatte erzählt, wie intensiv er mit seiner Mannschaft an einer Verbesserung des eigenen Defensivverhaltens gearbeitet hatte. "Es muss bei jedem in den Kopf, dass wir - verdammt noch mal - unser eigenes Tor härter und konsequenter verteidigen" , hatte Rose gesagt.

Es war ein Appell an seine Spieler, nur blieb er ohne Wirkung.

Gegen Leverkusen kassierte der BVB am 21. Spieltag die Gegentreffer 32 bis 36, nur vier Teams verteidigen noch schlechter. Es waren individuelle Fehler dabei wie der von Dan-Axel Zagadou vor dem 0:1. Dortmund lief aber immer wieder auch in Leverkusens Konter, vor denen Rose gewarnt hatte. Seine Spieler, hatte Rose gesagt, müssten "gut im Gegenpressing und gut in der Restverteidigung" sein. Waren sie aber nicht.

Einmal, beim Stand von 1:1 in der 20. Minute, verlor der BVB kurz vor Leverkusens Strafraum den Ball. Die Außenverteidiger Thomas Meunier und Raphaël Guerreiro waren weit aufgerückt, auch von den Mittelfeldspielern Mahmoud Dahoud, Jude Bellingham und Julian Brandt dachte eher keiner an die Absicherung. Leverkusens Umschaltspiel war wunderbar, überraschend war es nicht - 1:2.

Kapitel zwei, oder: die Taktikfrage

Der BVB hat einen tollen Kader, es finden sich darin feine Fußballer, nur ausbalanciert ist er nicht. Das zeigt sich besonders im Angriff, wo man einen Ersatz für Torjäger Erling Haaland lange suchen muss. Fehlt Haaland wie gegen Leverkusen, dann fehlen nicht nur seine Tore, sondern auch seine Wucht, die Läufe zwischen den Linien, die Tiefe im Spiel.

Hinzu kommt etwas, das man als systemische Unwucht bezeichnen könnte. Der Trainer Rose hat zuletzt gerne auf ein 4-3-3 gesetzt, er lässt es offensiv interpretieren. Gegen Leverkusen hat man erkennen können, welches Risiko das birgt: Der Linksverteidiger Guerreiro kann am Ball alles, aber mit dem Verteidigen tut er sich schwer. Dahoud ist ein begnadeter Techniker, doch wenn er als einziger Sechser aufläuft, tun sich hinter ihm oft Lücken auf. Brandt ist ein Freigeist, der wunderbare Pässe spielt, doch defensiv ist er mitunter nachlässig.

Nach der Niederlage gegen Leverkusen sagte Rose im Interview mit dem ARD-Hörfunk: "Wir werden aus hervorragenden Fußballern, die sich nicht über Zweikämpfe definieren, nur bedingt Zweikämpfer machen."

Man kann das so sehen, aber es stellt sich schon die Frage, ob Rose dann nicht in einem so wichtigen Spiel einen anderen taktischen Ansatz hätte wählen müssen. Ob nicht ein Axel Witsel, bei allen Schwächen im Spiel mit dem Ball, die bessere Lösung für die Sechs gewesen wäre.