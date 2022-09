Bundesliga vor dem 8. Spieltag Modeste-Rückkehr, Krisen-Duelle und neue Trainer Stand: 29.09.2022 18:12 Uhr

Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga kehrt Anthony Modeste im BVB-Trikot zum 1. FC Köln zurück. Der einstige "Bundesliga-Kracher" zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen ist zum Krisenduell geworden, und in Leipzig und Bochum ist man auf der Suche nach dem Trainerwechsel-Effekt.

Mit den Live-Reportagen der einzelnen Spiele in der Vollreportage oder der Konferenz verpassen Sie bei sportschau.de kein Tor.

Audiostream Bundesliga live hören 8. Spieltag - die Konferenz Bundesliga live - alle Spiele am 01.10.2022 um 15:30 Uhr in der Konferenz.

Bayern München - Bayer Leverkusen (Freitag, 20.30 Uhr)

Ein "Bundesliga-Kracher" am Freitagabend (30.09.22) - das dürfte der Plan bei der Ansetzung dieser Begegnung gewesen sein. Doch am 8. Bundesliga-Spieltag kämpfen sowohl Bayern München als auch Bayer Leverkusen irgendwie um den Anschluss.

Die Bayern hatten vor der Länderspielpause nach drei Unentschieden erstmals verloren (in Augsburg). Trainer Julian Nagelsmann hat die Situation nicht kalt gelassen: "Ich hatte keine Rücktrittsgedanken, ich habe nur keine Lust, die Spiele nicht zu gewinnen."

Bundesliga FC Bayern München: Nagelsmann sucht den "Dosenöffner" Der FC Bayern empfängt nach der Länderspielpause Leverkusen. Nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen geht der Blick gebannt nach München und zu Trainer Julian Nagelsmann.

Bayer Leverkusen hat auf der anderen Seite auch nur einmal gewonnen. Und die Nations-League-Spiele taugten für die zahlreichen Nationalspieler in beiden Teams auch nicht als Mutmacher. Fakt ist: Ein Remis hilft keinem wirklich weiter, und der Verlierer rutscht schnurstracks tiefer in die Krise.

FC Bayern gegen Leverkusen Schick und viele Bayern-Stars kriseln vor dem Bundesliga-Duell Dass im vermeintlichen Bundesliga-Kracher zwischen Bayern München und Leverkusen der Fünfte den 15. empfängt, hätte wohl niemand erwartet. Auch die Nations-League-Spiele waren keine Mutmacher.

Personal: Fehlen werden bei Leverkusen weiterhin Florian Wirtz und Karim Bellarabi. Dafür steht Amine Adli nach einem Schlüsselbeinbruch wieder zur Verfügung. Bei den Bayern sind Kapitän Manuel Neuer und Leon Goretzka nach ihren Corona-Erkrankungen einsatzfähig. Verletzt fehlen Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Bouna Sarr sowie Talent Paul Wanner.

Audiostream Bundesliga live hören Bayern München gegen Bayer Leverkusen 8. Spieltag: Anpfiff des Spiels ist am 30.09.2022 um 20:30 Uhr. Bayer Leverkusen spielt in München.

RB Leipzig - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Ein Punkt ist immer mehr wert, wenn er im folgenden Spiel "vergoldet" wird. Der VfL Bochum dürfte unter dem neuen Trainer Thomas Letsch genau das vorhaben in Leipzig.

Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln musste indes Vorgänger Thomas Reis gehen. Letsch hat den Klassenerhalt im Visier, aber "es gibt sicherlich leichtere Aufgaben in der Welt".

Die Gegner vom Samstag sind die bisher die einzigen Bundesligisten, die in dieser Saison den Trainer wechselten. In Leipzig hatte Marco Rose von Domenico Tedesco übernommen - die Premiere bei Borussia Dortmund gelang glanzvoll, im zweiten Spiel folgte das Desaster bei Borussia Mönchengladbach.

Es stellt sich also die Frage, welcher Trainer-Effekt nachhaltiger wirkt. Auch bei Marco Rose, zumal Letsch die Premierenrolle hat: "Neuer Trainer, neue Ausrichtung - das bedeutet, viel zu spekulieren."

Personal: Verzichten muss Leipzig auf den erkrankten Yussuf Poulsen. Im Sturm fällt die Timo Werner oder André Silva entscheiden.

Audiostream Bundesliga live hören RB Leipzig gegen VfL Bochum 8. Spieltag: Anpfiff des Spiels ist am 01.10.2022 um 15:30 Uhr. VfL Bochum spielt in Leipzig.

SC Freiburg - FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Ob Freiburgs Trainer Christian Streich das hören mag? Wohl kaum. Aber nicht nur sportlich, sondern auch statistisch ist der SC Freiburg auf Champions-League-Kurs. Die 14 Punkte aus sieben Spielen hochgerechnet, wären das am Ende 68 Punkte – mit dieser Ausbeute wurden Klubs schon Meister.

Der Mainzer Bundesliga-Trainer Bo Svensson spricht dafür mit Respekt über die Freiburger Entwicklung: "Die haben fast nie schlechte Tage. Ihr schlechtes Niveau ist immer noch sehr hoch." Streich sieht in Mainz einen "schwierigen" Gegner und ergänzt: "Aber welches Bundesliga-Spiel ist nicht schwierig?"

Personal: Stürmer Jonathan Burkardt steht Mainz wieder zur Verfügung (nach Fußverletzung). Verzichten müssen die Rheinhessen dagegen auf die verletzten Marlon Mustapha und Marcus Ingvartsen. Freiburg hofft auf die Rückkehr von Stürmer Lucas Höler, der zumindest auf der Bank sitzen könnte.

Audiostream Bundesliga live hören SC Freiburg gegen 1. FSV Mainz 05 8. Spieltag: Anpfiff des Spiels ist am 01.10.2022 um 15:30 Uhr. 1. FSV Mainz 05 spielt in Freiburg.

1. FC Köln - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

Die emotionale Rückkehr von Anthony Modeste nach Köln-Müngersdorf überlagert etwas die sportliche Bedeutung. Beifall darf der BVB-Stürmer wohl nicht erwarten nach seinem plötzlichen Abgang zu Saisonbeginn. Immerhin hat er den 1. FC Köln bereits zum zweiten Mal vor einer Europapokal-Saison verlassen. In Dortmund läuft es zudem auch nicht so rund.

Rückkehr nach Köln Warum Anthony Modeste beim BVB schwächelt Im Trikot des 1. FC Köln hat Anthony Modeste in jedem zweiten Spiel getroffen. In Dortmund spielt er dagegen glücklos - und steht vor der Rückkehr unter Druck.

Bei Borussia Dortmund herrschte nach dem 1:0 im Revierderby während der Länderspielpause traditionell gute Laune. Und wenn die Effizienz weiter so anhält, kann der BVB sogar die Tabellenspitze erobern. Die Borussia feierte vier der fünf Siege mit einem knappen 1:0.

Personal: Marco Reus fehlt nach seiner Verletzung im Revierderby, soll aber bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Auch Giovanni Reyna und Torhüter Gregor Kobel fallen aus beim BVB. Der Ex-Kölner Salih Özcan könnte nach einer Pause dagegen fit werden.

Audiostream Bundesliga live hören 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund 8. Spieltag: Anpfiff des Spiels ist am 01.10.2022 um 15:30 Uhr. Borussia Dortmund spielt in Köln.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt muss die Herausforderung stemmen, die Champions-League-Partie gegen Tottenham Hotspur aus den Köpfen zu verbannen. Tabellenführer Union Berlin sei zudem "eine harte Nuss, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner. "Es wird schwierig, aber es ist gut, wenn es gleich schwierig losgeht."

Union-Trainer Urs Fischer hat mit seiner Vertragsverlängerung am Mittwoch ein Zeichen gesetzt: "Ich bin jetzt im fünften Jahr bei Union, es ist schon außergewöhnlich, so lange bei einem Verein zu sein." Jetzt gelte es beim Tabellenführer, das Bestmögliche daraus zu machen. Helfen soll dabei der Blick auf die Tabelle. Die bisher gesammelten 17 Punkte, seien gerade für die kommenden Wochen "extrem wichtig".

Personal: Bei Frankfurt fehlt wahrscheinlich Defensivspieler Kristijan Jakic (Entzündung in der Hüfte). Weiterhin nicht zur Verfügung steht Rechtsverteidiger Almamy Touré (Infekt). Dafür sind die Linksverteidiger Luca Pellegrini und Christopher Lenz wieder ins Training zurückgekehrt.

Audiostream Bundesliga live hören Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin 8. Spieltag: Anpfiff des Spiels ist am 01.10.2022 um 15:30 Uhr. 1. FC Union Berlin spielt in Frankfurt am Main.

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Nach einem schwierigen Saisonstart wartet der VfB Stuttgart in der Bundesliga weiter auf den ersten Sieg. Der VfB steht aktuell auf dem Relegationsrang, direkt vor Gegner VfL Wolfsburg. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: "Die Jungs haben im Training einen guten Eindruck gemacht. Jetzt ist es wichtig, das auf dem Platz umzusetzen."

Wolfsburg wartet noch auf den ersten Heimsieg dieser Saison nach zwei Remis und einer Niederlage. Aber dafür sollte wohl auch mal jemand anderes treffen als Lukas Nmecha, der drei der vier Heimtore erzielt hat.

Personal: Stuttgarts Linksverteidiger Borna Sosa ist "mit erhöhter Temperatur" von der kroatischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Definitiv ausfallen wird Sommer-Neuzugang Josha Vagnoman (Aufbautraining). Zugang Dan-Axel Zagadou sei "auf jeden Fall eine Option von der Bank", sagte Matarazzo.

Audiostream Bundesliga live hören VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart 8. Spieltag: Anpfiff des Spiels ist am 01.10.2022 um 15:30 Uhr. VfB Stuttgart spielt in Wolfsburg.

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr)

In Bremen könnte die größte Herausforderung eine Veränderung im Stadion sein. Denn nach 21 Jahren hatte sich Werder von Stadionsprecher Christian Stoll getrennt. Der bisherige Co-Sprecher Arnd Zeigler wird vorerst alleine die Ansagen vornehmen.

buten un binnen Werders Stadionsprecher Stoll reagiert mit Unverständnis auf Rauswurf Werder Bremen hatte ohne Angaben von Gründen die Trennung von Christian Stoll bekannt gegeben. Dieser hat sich nun mit einer Stellungnahme geäußert.

Mönchengladbach hofft darauf, dass der Schwung des eindrucksvollen Heimsieges gegen Leipzig angehalten hat. "Nach einem Sieg wie gegen Leipzig ist das nächste Spiel immer ein bisschen schwieriger" , sagte Trainer Daniel Farke.

Personal: Torjäger Marcus Thuram ist bei der Borussia wohl dabei, nachdem er zuletzt angeschlagen das Training verpasst hatte. Bei Alassane Plea ist ein Einsatz fraglich, die Langzeitverletzten Ko Itakura, Hannes Wolf und Florian Neuhaus sowie der von der Länderspielreise angeschlagen zurückgekehrten Yvandro Borges Sanches fallen aus.

Audiostream Bundesliga live hören Werder Bremen gegen Bor. Mönchengladbach 8. Spieltag: Anpfiff des Spiels ist am 01.10.2022 um 18:30 Uhr. Bor. Mönchengladbach spielt in Bremen.

Hertha BSC - TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr)

Im ersten Sonntagsspiel trifft die Konstanz im direkten Duell aufeinander: Hoffenheim hat einen Punkt mehr als Titelverteidiger Bayern München - die Zwischenbilanz ist fast identisch mit dem ersten Bundesliga-Jahr 2008/09, als Aufsteiger Hoffenheim sensationell Herbstmeister wurde.

Hertha BSC hat sich ebenfalls stabilisiert, ein Grund dafür ist die personelle Konstanz. Trainer Sandro Schwarz hat seine Stammelf früh gefunden. Im Tor ist Christensen gesetzt, die Viererkette steht mit Plattenhardt, Kempf, Uremovic und Kenny, im Mittefeld sind Tousart und Serdar gesetzt, im Sturm Ejuke, Kanga und Lukebakio.

Personal: Der Hoffenheimer Sebastian Rudy kann nach einer Operation als Folge eines Mittelhandbruchs mit einer Schiene auflaufen.

Audiostream Bundesliga live hören Hertha BSC gegen 1899 Hoffenheim 8. Spieltag: Anpfiff des Spiels ist am 02.10.2022 um 15:30 Uhr. 1899 Hoffenheim spielt in Berlin.

FC Schalke 04 - FC Augsburg (Sonntag, 17.30 Uhr)

Augsburg hat drei Spiele in dieser Saison gewonnen, mit einem weiteren Erfolg wäre ein neuer Vereinsrekord aufgestellt: Vier Siege nach acht Spieltagen standen in der Bundesliga bisher noch nie zu Buche.

Die Frage im Spiel nach den Derby beider Klubs wird sein, wer die Initiative übernimmt: Denn keine andere Mannschaft hatte in dieser Saison so wenig Ballbesitz wie Schalke (nur 42 Prozent). Und auch Augsburg überlässt lieber dem Gegner den Ball (44 Prozent). Womöglich sind das Erfahrungswerte: So waren in dieser Saison nur die eingesetzten Spieler von Bochum und Union im Schnitt älter als die von Schalke (27,4 Jahre) und Augsburg (27,1).

Audiostream Bundesliga live hören FC Schalke 04 gegen FC Augsburg 8. Spieltag: Anpfiff des Spiels ist am 02.10.2022 um 17:30 Uhr. FC Augsburg spielt in Gelsenkirchen.