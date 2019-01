Ein Unentschieden beim FC Bayern, ein Sieg gegen Borussia Dortmund: Fortuna Düsseldorf benötigte zwei Spiele gegen die besten Mannschaften der Bundesliga, um so viele Punkte zu holen wie gegen diejenigen Teams, die mit ihnen im letzten Tabellendrittel platziert sind.

Das reicht immerhin noch, um in der internen Tabelle der Abstiegskandidaten Hannover 96 hinter sich zu lassen. Die Niedersachsen gewannen gegen den VfB Stuttgart, verloren aber sämtliche Partien, die spätestens mit Beginn der Rückrunde wieder vermehrt als "Sechs-Punkte-Spiele" deklariert werden dürften. Für die Fortuna steht gleich eines davon an. Die Düsseldorfer treten am Samstag (19.01.19) beim FC Augsburg an.

Schalke verhindert gegen Konkurrenten katastrophale Hinrunde

Es ist eines dieser Spiele, bei denen es wichtig sein wird, das eigene Punktekonto zu füllen, vor allem aber auch das des Abstiegskonkurrenten maximal um einen wachsen zu lassen.

Der FC Schalke 04 war vor der Saison gewiss kein Abstiegskandidat und wird auch in der Winterpause nur von wenigen als solcher gehandelt. Dass aus der schwachen Hinrunde keine katastrophale wurde, verdanken die Gelsenkirchener ihren Duellen mit den schwächsten Mannschaften der Liga. Gegen den 1. FC Nürnberg, Hannover 96, den VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf gelangen Siege, beim FC Augsburg sprang ein 1:1 heraus. Von ihren 20 Toren erzielten die Schalker 14 in jenen Partien.