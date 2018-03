Bundestrainer Joachim Löw testet in zwei Länderspielen gegen Spanien und Brasilien die Form seiner WM-Kandidaten. Vielen Bundesligisten kommt das sieben Spieltage vor Saison-Schluss entgegen. Es gilt sich aufzustellen für den Endspurt.

Vor allem für die Abstiegskandidaten ist die Länderspielpause enorm wichtig. Die Trainer haben Zeit, an einer neuen Taktik zu tüfteln, Ideen zu erarbeiten, noch einmal den Reset-Knopf zu drücken, neu zu motivieren. Verletzte und angeschlagene Spieler haben ein paar Tage mehr Ruhe. Es ist die Zeit der Einzelgespräche, die des Wundenleckens und die der rauchenden Köpfe im Trainerstab. Die größten Sorgen haben Schlusslicht Hamburger SV, der 1. FC Köln, der 1. FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg. Die Probleme und die Herangehensweisen unterschieden sich aber.

Wolfsburg verschärft das Training

Zweimal hat der VfL Wolfsburg bereits den Trainer gewechselt, doch eine Besserung gab es auch mit Bruno Labbadia nicht. In seinen vier Spielen blieb der als Retter geholte Coach ohne Sieg und holte nur einen einzigen Punkt. Trotz des teuren Kaders liegt der VfL nur wegen des besseren Torverhältnisses vor dem Relegationsrang.

Labbadia will den Trainingsumfang erhöhen, zwei Mal am Tag bittet er seine Spieler auf den Platz. Zudem steht ein Testspiel beim Zweitligisten Union Berlin an. "Wir haben in dieser Woche die Möglichkeit, noch mal einen Input zu geben" , sagte der Trainer: "Wir werden intensiv trainieren." Allerdings fehlen Labbadia nicht nur mehrere verletzte Profis, sondern auch ein halbes Dutzend Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind.

Mainz ohne "Streicheleinheiten" in Einzelgesprächen

In Mainz geht es dagegen in Sachen Training eher um Qualität als um Quantität. Die Mainzer wollen die Länderspielpause zu einer intensiven Fehleranalyse nutzen.Trainer Sandro Schwarz und Sportvorstand Rouven Schröder kündigten ausführliche Gespräche mit den Spielern an, und wollen dabei klare Worte finden. "Es geht nicht mit Streicheleinheiten. Das ist Leistungssport" , sagt Schwarz. Die Rheinhessen verzichten sogar auf Testspiele, um gezielt trainieren zu können. "Wir müssen jetzt sehr kritisch sein. Wir haben aber auch das Wissen, dass wir es besser können" , sagt Schwarz.

Seit vier Spielen haben die Mainzer nicht mehr gewonnen und präsentierten sich zuletzt wie ein Absteiger. Der Vorsprung des Tabellen-16. auf einen Abstiegsplatz ist auf fünf Punkte geschmolzen. Trainer Schwarz sitzt dennoch fest im Sattel. "Sandro Schwarz ist und bleibt unser Trainer" , sagt Sportvorstand Schröder. Als einziger akut vom Abstieg bedrohter Verein hat Mainz den Coach noch nicht gewechselt.

Köln glaubt wieder an sich

Nach dem 14. Spieltag war der 1. FC Köln als Tabellen-18. mit nur drei Punkten dermaßen weit abgeschlagen, dass am Geißbockheim kaum jemand mit dem Klassenverbleib rechnete. Seit dem jüngsten 2:0 im Derby gegen Leverkusen kommt das Team auf 20 Zähler und hat Rang 18 verlassen. Allerdings beträgt der Rückstand auf Rang 16 noch immer fünf Punkte. Das heißt: Es bleibt dabei, dass jede Begegnung eine Art Endspiel ist.

Trainer Stefan Ruthenbeck ist vor allem als Motivationskünstler und Psychologe gefragt. Vor einigen Wochen durfte man das Kölner Gerede vom "Wunder" als Durchhalteparole ansehen, jetzt ist es eher eine Kampfansage, und die Kölner glauben mittlerweile ernsthaft daran, die Klasse halten zu können. Leonardo Bittencourt sagte zuletzt, das Team wolle "das ganz Große" erreichen: "Wir haben von innen an den Sargdeckel geklopft, die Leiche lebt noch." Ruthenbeck erklärte nach dem Sieg gegen Leverkusen: "Das ist ein Zeichen, dass wir noch am Leben sind und berechtigt uns, weiter vom Wunder zu träumen."

HSV mit neuer Spielidee

In Hamburg ist die Stimmung eine ganz andere. Nach 14 Spielen ohne Sieg ist der HSV am Tiefpunkt angekommen: Sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, Tabellenletzter, der erstmalige Abstieg in die zweite Liga nah wie nie. Hoffnung macht, dass das von Neu-Trainer Christian Titz stark veränderte und verjüngte Team beim 1:2 gegen Hertha BSC eine gute erste Halbzeit geboten und endlich auch wieder ansehnlichen Fußball gespielt hat - allerdings ohne Happy End und ohne Punkte.

Titz will die Pause nutzen, um den HSV-Profis seine Spielidee näher zu bringen. "Wir haben zwei Wochen, in denen wir mit der Truppe intensiv arbeiten können. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir das neue System in Stuttgart schon besser umsetzen können" , sagte der Hollerbach-Nachfolger. Zudem will er das Gespräch suchen mit den Spielern, die wegen der Nichtberücksichtigung gegen Hertha verstimmt reagiert haben. Papadopoulos, Diekmeier und Mavraj müssen wieder integriert oder eben ganz aussortiert werden. Walace wurde schon in die Regionalliga-Mannschaft versetzt.

Spannung in den direkten Duellen

Für Spannung ist im Endspurt der Liga gesorgt. Vor allem die direkten Duelle haben es in sich. Wolfsburg hat die besten Karten. Der VfL erwartet zuhause zunächst den HSV und am letzten Spieltag dann die Kölner. Der FC will daheim gegen Mainz punkten.

red/sid/dpa | Stand: 20.03.2018, 09:45