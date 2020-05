Abstiegskampf in der Bundesliga - direkte Duelle im Restprogramm

Für Werder Bremen steht am Samstag (30.05.20) ein Duell gegen eine Mannschaft mit der aktuell schwächsten Formkuve an, den FC Schalke 04. Danach kommt es zum Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt. War nach dem 1:4 gegen Bayer Leverkusen im ersten Spiel nach der Corona-Pause noch davon die Rede, dass Werder sich nur noch mit einem Wunder retten könne, sieht es auch wegen der guten Leistung beim 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach danach aus, als sei es auch auf anderem Weg möglich. Das Restprogramm lässt vermuten, dass es am 33. Spieltag zum Showdown beim 1. FSV Mainz 05 kommen könnte.