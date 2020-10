Werder Bremen lässt Nationalspieler nicht in Risikogebiete reisen

Bremens Sportchef Frank Baumann sagte nach dem 1:0-Erfolg am Samstag (03.10.2020) gegen Arminia Bielefeld, dass der Club durch eine mögliche Quarantäne "keinen Spieler für das nächste Bundesligaspiel verlieren" wolle. Am 17. Oktober gastieren die Hanseaten beim SC Freiburg.

"Das Bremer Gesundheitsamt hat verordnet, dass Berufsspieler von Werder, die in Risikogebieten unterwegs sind, anschließend nach ihrer Rückkehr nach Deutschland fünf Tage in häusliche Quarantäne müssen - unabhängig von ein oder zwei negativen Tests" , erklärte Baumann. Daher sollen Ludwig Augustinsson (Schweden), Milos Veljkovic (Serbien) oder Marco Friedl (Österreich) jeweils nur eine Partie für ihr Land bestreiten - und zwar die Partien, die nicht in Risikogebieten stattfinden.

Pavlenka oder Agu wurden gar nicht erst nominiert

So könnte Friedl etwa im Heimspiel gegen Griechenland zum Einsatz kommen, Velkjovic in Norwegen. Augustinsson soll in Russland hingegen beispielsweise nicht zum Einsatz kommen, da das Land ein Risikogebiet ist. In Kroatien und Portugal könnte der Verteidiger hingegen spielen.

Torhüter Jiri Pavlenka hätte für die Partien in Israel und Schottland ohnehin keine Freigabe erhalten - deshalb nominierte Tschechiens Nationaltrainer Jaroslav Silhavy ihn erst gar nicht. U-21-Trainer Stefan Kuntz verzichtete ebenfalls auf eine Nominierung von Bremens Felix Agu.

Osako muss nach der Rückkehr in Quarantäne

Eine Ausnahme macht Werder bei Yuya Osako. Da der Japaner schon über ein Jahr nicht mehr bei der Nationalelf war, darf der Stürmer zum Lehrgang ins niederländische Utrecht reisen und dort ein Testspiel bestreiten, obwohl auch Utrecht zu einem Risikogebiet zählt. "Er wird direkt nach dem Spiel nach Deutschland reisen und sich fünf Tage in häusliche Quarantäne begeben, so dass er am Donnerstag darauf wieder mit der Mannschaft trainieren und gegen Freiburg spielen kann" , sagte Baumann.

Wie unterschiedlich der Umgang mit Spielern in Risikogebiet gehandhabt wird, zeigt das andere Beispiel Borussia Dortmund. Hier reicht den Nationalspielern ein negativer Test nach der Rückkehr, um wieder spielen zu dürfen. Diese Regelung habe man mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen getroffen, sagte Dortmunds Manager Michael Zorc am Samstag vor der Partie gegen Freiburg.

Zorc erwartet keine Probleme

"Wir erwarten da keine Probleme", sagte Zorc und ergänzte: "Im Prinzip ist bis auf wenige Ausnahmen abgesehen ganz Europa Risikogebiet."

red/dpa/sid | Stand: 04.10.2020, 10:26