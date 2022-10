Vor dem Bundesliga-Gipfel Bayern haken Krise ab - Voll motiviert nach Dortmund Stand: 04.10.2022 22:10 Uhr

Gala-Bayern, Krisen-Bayern - nach dem 5:0-Sieg gegen Pilsen in der Champions League schlägt das Formpendel wieder in Richtung "Gala-Bayern" aus. Mit Borussia Dortmund wartet am Samstag aber ein anderes Kaliber.

Von Wolfram Porr

"Es waren schwierige Wochen. Jetzt sind wir wieder auf der Siegerstraße." Sadio Mané strahlte nach dem 5:0 seines FC Bayern gegen Viktoria Pilsen in der Champions League. Nicht nur der Senegalese wähnt sich und sein Team nach der Bayern-Krise vor der Länderspielpause nun wieder auf dem Weg nach oben.

"Es ist wichtig, dass wir unser Selbstvertrauen zurückgewonnen haben", so der Schütze des zwischenzeitlichen 3:0, um den Blick auf kommenden Samstag zu richten, wenn mit Borussia Dortmund in der Bundesliga ein wohl ungleich stärkerer Gegner auf den Rekordmeister wartet. "Das ist ein ein großes, großes Spiel, das wir natürlich gewinnen wollen."

Goretzka: "Sie haben uns auch machen lassen"

Eine direkte Kampfansage in Richtung des BVB gab es am Dienstagabend in der Arena nicht. Zu tief sitzt noch der Stachel, dass man in der Liga "nur" Tabellendritter ist und Punkte unnötig liegen ließ. "Wir sind immer noch sauer auf uns", sagte Leon Goretzka. In der Champions League sei man nach drei Siegen und null Gegentoren in drei Spielen zwar "auf Kurs", so der Mittelfeldspieler. "Man darf das aber jetzt auch nicht zu hoch hängen. Da muss man ehrlich sein: Das waren jetzt auch zwei Mannschaften (Bayer Leverkusen und Viktoria Pilsen, d. Red.) die uns haben machen lassen, was wir machen wollten.

Eine echte Kampfansage an Schwarz-Gelb war an diesem Abend keinem Spieler zu entlocken, auch nicht dem früheren Schalker Goretzka. Er wollte nur eine "hochmotivierte Bayernmannschaft" versprechen.

Nagelsmann zum Dortmund-Knaller: "Alle wollen spielen"

Daran glaubt auch Trainer Julian Nagelsmann, der eine gute Leistung von allen gesehen hat und zufrieden war, wie die Mannschaft die Aufgabe angenommen hat. Wer am Samstag beim Topspiel aufläuft, darüber will er sich in den verbleibenden zwei Trainingseinheiten Gedanken machen: "Alle wollen spielen, aber die Spieler wissen auch, dass wir nicht alle aufstellen können. Wir hatten ein paar Duelle am laufen. Wir werden uns das anschauen und sehen, wer vielleicht die bessere Tagesform hat."

Den Einsatz der an Corona erkrankten Joshua Kimmich und Thomas Müller macht Nagelsmann an einer rechtzeitigen Freitestung der Spieler und grünem Licht der Mediziner abhängig. "Es muss bedenkenlos sein."

