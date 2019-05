Gladbach von der Rolle

Seit sieben Heimspielen sind die Gladbacher ohne Sieg, und zuletzt drei Niederlagen in Folge hatten ebenfalls Wirkung gezeigt. Die "Fohlen" starteten ohne Mut und Selbstvertrauen in die Partie. Es fehlte an allem, insbesondere an Ideen, an Tempo, an Spielstruktur. Ein Freistoß von Patrick Herrmann (25.), den TSG-Torhüter Oliver Baumann parierte, war bezeichnenderweise die einzige Gladbacher Chance in der ersten Halbzeit. Anders ausgedrückt: Aus dem Spiel heraus ging nichts.

Sommer hält sein Team im Spiel

Hoffenheim dagegen kreierte zwar Chance auf Chance, die Verwertung dieser Möglichkeiten gestaltete sich allerdings defizitär - oder der großartige Gladbacher Keeper Yann Sommer stand im Weg. Gegen Andrej Kramaric (27.) und Adam Szalai (32.) verhinderte der Schweizer Nationaltorhüter noch einen Rückstand, beim Gegentreffer war er aber machtlos. Kaderabek köpfte eine Ecke von Kerem Demirbay unbedrängt ein.

Dann stand wieder Sommer im Blickpunkt, als er einen wuchtigen Kopfball von Szalai (36.) an die Latte lenkte. Dann köpfe Ermin Bicakcic den BAll nur knapp neben das Gladbacher Tor. Der "Fohlen"-Anhang war zur pause bedient und schickte die Gladbacher Profis mit einem Pfeifkonzert in die Kabine.

Hoffenheimer Chancen-Festival

Im zweiten Durchgang fand die Borussia endlich besser ins Spiel, die Chancen hatte aber weiterhin Hoffenheim. Szalai scheiterte an Sommer (59.), Nico Schulz (60.) und Kramaric (70.) verzogen freistehend. Ginter bestrafte die Hoffenheimer dann mit dem Ausgleich. In der stärksten Gladbacher Phase gelang Amiri das scheinbar vorentscheidende 1:2, nachdem Schulz zuvor die Latte getroffen hatte.

Entschieden war die Partie dadurch immer noch nicht. Der eingewechselte Drmic traf tatsächlich noch in der Schlussphase zum kaum mehr für möglich gehaltenen Gladbacher Ausgleich. Hoffenheim verspielte damit in dieser Saison zum zwölften und dreizehnten Mal eine Führung, was 26 Punkte kostete.