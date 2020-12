" Wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung " muss Thuram nach DFB-Angaben vom Montag wettbewerbsübergreifend fünf Spiele aussetzen. Ein sechstes Spiel wird bis zum 21. Dezember 2021 auf Bewährung ausgesetzt, so dass Thuram am 22. Januar gegen Borussia Dortmund wieder spielberechtigt ist.

Der Angreifer muss außerdem eine Geldstrafe von 40.000 Euro zahlen. Zuvor hatte Thuram bereits eine vereinsinterne Rekordstrafe in Höhe eines Monatsgehalts für soziale Zwecke erhalten.