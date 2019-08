So lief die vergangene Saison

Vor der letzten Saison hatte der damalige Trainer Dieter Hecking das Spielsystem seiner Mannschaft von einem 4-4-2 auf ein 4-3-3 umgestellt. In der neuen Grundordnung kassierte Gladbach in der Hinrunde nur vier Niederlagen und spielte über weite Strecken sowohl attraktiven als auch erfolgreichen Fußball.

Mit drei Siegen in Serie gelang auch der Start in die Rückrunde: Nach dem 20. Spieltag grüßte die Borussia von Platz zwei mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Dortmund. Doch trotz des guten Starts landete die Hecking-Elf in der Rückrundentabelle nur auf Platz zehn.

Viele Gegner hatten sich auf das Spielsystem der Borussia eingestellt, zudem ließ die Gladbacher Offensive um Raffael, Lars Stindl und Alassane Pléa oft die Präzision aus der Hinrunde vermissen. Besonders gegen defensiv eingestellte Gegner wirkte die Mannschaft immer wieder ideenlos, es mangelte an Durchschlagskraft.

Am Ende verspielte Gladbach den fast schon sicher geglaubten Champions-League-Platz, als Fünfter wurde aber die Teilnahme an der Europa League gesichert. Das ausgegebene Saisonziel - eine bessere Platzierung als Rang neun in der Vorsaison - wurde klar erreicht. Trotzdem entschied sich der Klub, die Zusammenarbeit mit Trainer Hecking zu beenden.