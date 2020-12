Eberl will mit allen drei Spielern verlängern. Aber: Einfach so kann sich der Verein das aufgrund der Corona-Verluste (2020 etwas weniger als 20 Millionen Euro) gar nicht leisten. Ginter, Zakaria (seit 2017 in Gladbach) und Elvedi (seit 2015) gehören mittlerweile nicht nur zu den Leistungsträgern, sondern sind auf dem internationalen Markt enorm begehrt. Entsprechend kostspielig werden neue Verträge sein.

Unterschiedlich große Chancen

Grundsätzlich fühlen sich die Spieler wohl, nach Informationen von sportschau.de gestaltet sich die jeweilige Situation jedoch unterschiedlich. Zakaria hätte gerne schon im vergangenen Sommer den Sprung zu einem absoluten Top-Klub gewagt.

Das frühzeitige Veto der Gladbacher und seine schwere Verletzung - der Schweizer Nationalspieler fiel aufgrund eines Knorpelschadens über acht Monate lang aus - verhinderten dies. Eine Verlängerung käme höchstens in Frage, wenn eine nicht zu hoch angesetzte Ausstiegsklausel im Vertrag verankert wird.

Ginter - eigentlich unverzichtbar

Matthias Ginter

Die gibt es wohl am ehesten bei Matthias Ginter. Der deutsche Nationalspieler weiß um sein Standing im Verein, er hat in dieser Saison alle Pflichtspiele über die volle Distanz gemacht und ist sportlich unverzichtbar. Dass er vor der Saison von der Mannschaft als dritter Kapitän abgewählt wurde, traf Ginter, eine Zukunft in Gladbach kann er sich dennoch vorstellen. Einen ersten Austausch hat es zwischen dem Spieler und dem Verein nach Informationen von sportschau.de mittlerweile gegeben, konkret wird es aber erst in den nächsten Monaten.

So wird es auch bei Elvedi sein. Der geht weniger emotional an die Sache heran als Ginter, der mit seiner Familie im Rheinland eingelebt hat. Elvedi kann sich gerade den Sprung in die englische Premier League sehr gut vorstellen, bei dieser Personalie wird es wohl darum gehen, ob sich für den Spieler die richtige Gelegenheit bietet. Passiert das nicht, hat Gladbach durchaus Chancen, den 24-Jährigen länger an sich zu binden.

Borussia ist in einer Preisfalle

Ein weiteres Problem für die Borussen: Die an den Spielern interessierte Konkurrenz weiß, dass der Verein eine schlechte Verhandlungsposition hat. Gladbach will die Verträge unter keinen Umständen auslaufen lassen, was die Verhandlungspartner nutzen werden, um den Preis zu drücken. Finanziell und personell birgen diese Entscheidungen also eine große Gefahr für Gladbach.

Auch bei Rose entscheidet nicht Gladbach

Die wichtigste Personalie ist jedoch die des Trainers. Zwar sagte Eberl zuletzt, Marco Rose (Vertrag bis 2022) werde " zu 99 Prozent " in Gladbach bleiben, doch dem Sportdirektor sind die Hände gebunden. Rose besitzt eine Ausstiegsklausel, zwar eine, die über fünf Millionen Euro liegen soll, aber dennoch eine, die für einen Verein wie Borussia Dortmund, der den 44-Jährigen offenbar verpflichten möchte, kein Hindernis sein dürfte. Auch hier hat nicht Gladbach die Zügel in der Hand, sondern Rose. Und sein Abgang wäre noch schmerzhafter als der der bereits genannten Spieler.

Denn Rose hat seit seinem Amtsantritt im Sommer 2019 für einen enormen Ruck im Verein gesorgt. Unter Dieter Hecking hatte Gladbach gerade nach zwei neunten Plätzen die Europa League erreicht, aber es herrschte eine Unzufriedenheit im Umfeld des Vereins. Rose hat sofort mit seiner menschlichen Art und seiner Spielweise die Herzen der Fans, der Mitarbeiter und der Spieler gewonnen. Roses Wort ist Gesetz in Gladbach, er wird nahezu verehrt. Entsprechend hart würde den Klub sein Abgang treffen.

Viele Spieler hängen an Rose

Denn neben der Tatsache, dass dadurch die sportliche Entwicklung gestoppt werden würde, war Rose auch für viele Spieler ein Grund dafür, in Gladbach zu bleiben, als er kam. Zakaria und Elvedi waren nach Informationen von sportschau.de zwei Spieler, die sich Gedanken um ihre Zukunft in Gladbach machten, sich nach dem Trainerwechsel aber schnell bekannt haben, zu bleiben.