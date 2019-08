Keine große Bindung zu RB

Für Rose ist die Partie das Ende einer emotionalen Woche. Dem medienwirksamen Aufeinandertreffen mit seinem engen Freund Sandro Schwarz und Ex-Club Mainz 05 am vergangenen Wochenende folgt nun das Spiel gegen RB Leipzig, dem Verein aus seiner Heimatstadt. Dort leben seine Familie und Freunde - dort verbringt der 42-Jährige, so oft es die Zeit zulässt, seine Freizeit. "Man muss die Gegner nehmen wie sie kommen. Meine Bindung zu RB ist nicht so groß, aber meine Heimat liebe ich sehr" , so Rose.