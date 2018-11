Stindl und Zakaria erhöhen

Sportlich setzte die Borussia noch vor der Pause den Grundstein für den Erfolg. Rechtsverteidiger Lang nutzte eine Schläfrigkeit von Hannovers Josip Elez zum 2:1 (44.). Für den Schweizer war es das erste Saisontor, "ich habe lange darauf gewartet", sagte Lang.

Nach knapp einer Stunde traf Kapitän Stindl dann nach maßgenauer Flanke von Hazard mit einer Direktabnahme zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Zakaria mit dem 4:1, Strobl hatte ihn schön freigespielt.

Mönchengladbach baut Rekord-Torserie aus

Damit hielt auch die derzeitige Rekord-Torserie der Elf vom Niederrhein weiterhin an: In bislang 18 Liga-Spielen nacheinander erzielten die Gladbacher immer mindestens einen Treffer. Hannover ist dagegen seit nunmehr 19 Auswärtsspielen ohne Sieg.

Mönchengladbach tritt am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr zum Topspiel beim Tabellenvierten RB Leipzig an. Für Hannover geht es bereits am Samstag weiter mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC (15.30 Uhr).