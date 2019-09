In der 67. Minute wurde Gladbachs Marcus Thuram eingewechselt. Und wegen ihm stand der Borussia-Park nach dem Abpfiff kopf. Der Joker benötigte exakt zwei Torschüsse, um am Sonntag (22.09.2019) die Partie gegen Fortuna Düsseldorf zu drehen. Kasim Adams (6. Minute) hatte die Fortunen früh in Führung gebracht. Unter den Gladbacher Fans ging die Angst um, drei Tage nach dem 0:4-Fiasko gegen den Wolfsberger AC in der Europa League ein neuerliches Debakel zu erleben. Doch Thuram (74./87.) sorgte doch noch für ein Happy End bei den "Fohlen".

Entscheidung durch Videoassistenten

Jubeln durften die Gladbacher aber erst nach einem Schreckmoment. Schiedsrichter Christian Dingert hatte das Siegtor zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht anerkannt, gab den Treffer dann aber doch nach Rücksprache mit dem Videoassistenten.

Europacup-Debakel mit Nachwirkungen

Zu Beginn der Partie war unübersehbar, dass das desaströse 0:4 gegen den österreichischen Europacup-Underdog noch in den Köpfen der Borussen herumspukte. Düsseldorf fand schneller in die Partie und agierte frech nach vorne. Und so gelang Adams bei seinem Startelf-Debüt die frühe und verdiente Führung für die Fortuna.