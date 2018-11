Die sechste Liga-Pleite in Folge hat sich Fortuna Düsseldorf am Sonntag (04.11.2018) bei Borussia Mönchengladbach eingefangen. Der VfL gewann am Ende problemlos mit 3:0 (0:0). Thorgan Hazard per Doppelpack (48., Handelfmeter/82.) und Jonas Hofmann (67.) trafen für die erst nach der Pause überzeugende Borussia. Das Team von Trainer Dieter Hecking feierte seinen achten Heimsieg in Folge. Düsseldorf blickt dagegen auf den schlechtesten Saisonstart seiner Vereinsgeschichte.

Hecking sagte nach der Partie: "Ich habe schon in der Pause gesagt, haltet das Tempo hoch, irgendwann kommt die Lücke. Das hat die Mannschaft hervorragend gemacht." Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel analysierte: "Die letzte Konsequenz hat gefehlt, wie so oft in den letzten Spielen. Beim 0:2 machen wir einen katastrophalen Fehler und dann ist das Spiel gelaufen."