Das 21. Jahrhundert hat nun auch schon einige Jährchen auf dem Buckel. es hat sogar schon Jahre gegeben, selbst Erstsemester dürften sich daran erinnen, dass der FC Bayern ein bisschen strauchelte.

Dass Borussia Mönchengladbach aber als besser platzierte Mannschaft in ein Bundesligaspiel gegen den Rekordmeister aus München ging, das gab es in diesem Jahrundert noch nicht. Noch knapp 21 Jahre länger ist es her, dass die Borussia als Tabellenführer ein Heimspiel gegen die Bayern bestritt. Am 11. Dezember 1976 war das, Allan Simonsen erzielte den einzigen Treffer zum Sieg für die Gladbacher, die ein paar Monate später zum fünften und bislang letzten Mal Meister wurden.

Berti Vogts gehörte zum Kader, fehlte aber wegen einer Verletzung. Bevor die Gladbacher am Samstag (07.12.19) nach knapp 43 Jahren wieder als Tabellenführer gegen die Bayern antreten, sagte der Weltmeister zur Sportschau: "Wenn sie die Münchner schlagen, dann müssen sie zu den heißesten Favoriten auf die Meisterschaft gezählt werden."

Die Chance, dass die Borussia gewinnt, ist zumindest statistisch gesehen hoch. Schon 20-mal reisten die Münchner mit einer Niederlage aus Mönchengladbach ab. Mehr kassierten sie nirgendwo.

Es war ebenfalls ein 11. Dezember, nämlich der im Jahr 1984, als die Gladbacher in einem Nachholspiel mit 3:2 gegen die Bayern gewannen und damit die Meisterschaft wieder spannend machten. Das Besondere an dieser Partie: Es war die ersten, die live im Ersten übertragen wurde.

red | Stand: 04.12.2019, 14:30