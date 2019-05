Dortmund erfüllte am letzten Spieltag beim 2:0 (1:0)-Erfolg in Mönchengladbach zwar seine Pflicht, der erhoffte Ausrutscher des Tabellenführers Bayern München blieb aber aus. Jadon Sancho (45.) und Marco Reus (54.) hielten mit ihren Toren die Hoffnungen auf den neunten Meistertitel des BVB am Leben. Am Ende aber herrschte Enttäuschung. Im Dezember hatte Dortmund die Fußball-Bundesliga noch mit neun Punkten Vorsprung angeführt.

"Wir waren sehr nahe dran, da ist es sehr traurig, dass wir es nicht geschafft haben, ganz oben zu stehen", sagte BVB-Torwart Roman Bürki kurz nach dem Schlusspfiff im WDR. "Wir können trotzdem unheimlich stolz sein, wie wir das ganze Jahr über aufgetreten sind."