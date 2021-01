Möglicher Corona-Verstoß - Embolo bestreitet Vorwürfe

Embolo streitet Teilnahme an Party bei Instagram ab

Embolo selbst nahm am späten Montagabend via Instagram Stellung: " Ich bin in der Nacht auf Sonntag nach der Rückkehr vom Spiel in Stuttgart mit einem Freund nach Essen gefahren ", schrieb er in einem Statement: " Das war in der heutigen Zeit ein Fehler. "

Der Stürmer bestätigte, dass die Polizei seine Personalien aufgenommen habe. Den Vorwürfen, er habe an einer Party teilgenommen, widersprach Embolo aber: " Das ist eine falsche Darstellung. Die Wohnung, in der ich war, befand sich im unmittelbaren Umfeld des Lokals, in dem diese Party stattfand. Die Polizei hat mich in der Wohnung angetroffen und meine Personalien aufgenommen ."

Stand: 18.01.2021, 23:57