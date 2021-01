Was für die meisten Fußball-Fans aufgrund der Klasse des Spiels eine echte Freude gewesen sein dürfte, war für Julian Brandt ein Abend zum Vergessen, als Borussia Dortmund in Mönchengladbach am Freitag ein spektakuläres Spiel mit 2:4 verlor. " Das ist eine Momentaufnahme, die für jeden Borussen nicht so schön ist ", sagte der Nationalspieler nach der Niederlage und dem Abschluss einer erfolglosen englischen Woche mit nur einem Punkt aus drei Spielen.

Für Gladbach ein "guter Abschluss einer intensiven Woche"

Was die Dortmunter Sicht betrifft, dürfte Brandt recht haben, doch die andere Borussia, die aus Mönchengladbach beendet die Woche mit einem ganz anderen Gefühl. " Es war eine tolle Leistung der Mannschaft und ein guter Abschluss einer intensiven Woche ", sagte Gladbach-Trainer Marco Rose.