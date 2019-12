Spätes Gladbach-Tor entsetzt die Bayern

Der fünfmalige deutsche Meister besiegte den Rekordchampion im Topspiel des 14. Spieltages der Fußball-Bundesliga mit 2:1 (0:0) und liegt nun sieben Punkte vor den Münchnern. Ramy Bensebaini verwandelte den Strafstoß (90.+2), nachdem er bereits den Ausgleich erzielt hatte (60.). Ivan Perisic hatte Bayern in Führung gebracht (49.). Für die Fohlen war es der sechste Liga-Heimsieg in Serie. Javi Martinez sah nach dem Foul an Marcus Thuram, das zum Elfmeter führte, die Gelb-Rote Karte (90.). "Wahnsinn, was hier los ist!" , sagte Matthias Ginter nach der Partie am ARD-Mikrofon, "wir dürfen uns nicht beschweren, wenn wir in der ersten Halbzeit zurückliegen. In der zweiten Halbzeit war es viel, viel besser. Nach dem 1:1 war die Hölle los!"

Überraschungen bei den Aufstellungen

Die Trainer Marco Rose und Hansi Flick sorgten mit ihren Aufstellungen für Überraschungen. Rose verzichtete zunächst auf die zuletzt formstarken Patrick Herrmann und Breel Embolo, bei den Gästen saßen Serge Gnabry und Benjamin Pavard nur auf der Bank. Die Bayern kamen mit den Umstellungen deutlich besser klar und übernahmen erwartungsgemäß sofort die Spielkontrolle. Die Münchner kombinierten flüssig, die Gastgeber liefen meist nur hinterher.