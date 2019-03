Die Kovac-Elf drückte weiter aufs Gas, schnürte die Gladbacher in der eigenen Hälfte ein - und Müller, der erstmals seit drei Bundesligaspielen wieder in der Startelf stand, erhöhte folgerichtig auf 2:0. Die Borussia kam nach einer Viertelstunde etwas besser ins Spiel, worauf die Bayern ihr Glück bei Kontern suchten. Während Lewandowski (22.) und Gnabry (33.) am überragend aufgelegten Gladbach-Torhüter Yann Sommer scheiterten, sorgte Fohlen-Kapitän Stindl mit einem platzierten Schuss in die kurze Ecke wieder für Spannung.

Gnabry setzt den Schlusspunkt

Doch nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel war die Euphorie bei den Gladbachern schon wieder verflogen. Erst schoss James (46.) aus guter Position noch daneben, dann stellte Lewandowski mit seinem 14. Bundesligator den komfortablen Vorsprung wieder her. Die Borussia hielt in der Folge gut dagegen, ein Freistoß von Oscar Wendt (52.) verfehlte das Bayern-Tor nur knapp. Gnabry sorgte mit seinem sechsten Saisontor für den Schlusspunkt.