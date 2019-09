Götze trifft bei Startelfdebüt

Doch Dortmund antwortete auf den frühen Rückstand durch Götze prompt. Der 27 Jahre alte Weltmeister von 2014 durfte vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Slavia Prag endlich mal von Beginn an ran und zeigte bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison, welchen Wert er immer noch für die Mannschaft haben kann. Allerdings profitierte der mit 1,76 Meter verhältnismäßig kleine Götze bei seinem Kopfball-Tor auch von einem Stellungsfehler seines knapp zehn Zentimeter größeren Gegenspielers Michael Lang.

Kurz vor der Pause nutzte Reus eine Vorlage von Thorgan Hazard zur verdienten Führung. Das vierte Saisontor des Nationalspielers war aber zu wenig. Ohne den zuletzt starken Weltmeister Mats Hummels, der wegen muskulärer Probleme nicht im Kader stand, sah der BVB nach der Pause gar nicht gut aus: Friedl nickte eine Kopfballverlängerung von Joshua Sargent nach einer Ecke zum Ausgleich ein. "Wir haben heute wieder bei Standards weder gut verteidigt noch sind wir offensiv gefährlich geworden", sagte Bürki. "Das muss sich endlich einmal ändern, denn das könnte eine Riesenwaffe sein."

BVB zeigt Mentalität

Fehlende Mentalität konnte keiner der 81.365 Zuschauern den Dortmunder Spielern vorwerfen: Sie stürmten weiter und erspielten sich etliche Möglichkeiten - nutzen konnten sie aber keine mehr. Auch Bürki ist die Mentalitätsdebatte, ausgelöst durch ein emotionales Interview von Marco Reus, leid. "Wer meint, dass wir keine Mentalität haben, soll mal schauen, wie viele Spiele wir in der vergangenen Saison gedreht haben. Das ist unglaublich. Da kann niemand sagen, dieses Team habe keine Mentalität."

Dortmund jetzt in Prag und Freiburg

Für den BVB geht es jetzt auf Champions-League-Reise, am Mittwoch steht um 18.55 Uhr die Partie bei Slavia Prag an. Das nächste Bundesligaspiel ist dann die Auswärtspartie beim SC Freiburg am Samstag um 15.30 Uhr. Werder Bremen tritt am Sonntag um 18 Uhr bei Eintracht Frankfurt an.