" Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten ", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Montag (07.02.2022).

Es ist ein echter Transfercoup der Borussia, nachdem der 26 Jahre alte Innenverteidiger zuvor mit Champions-League-Sieger FC Chelsea und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden war.