Personalrochade bei Borussia Dortmund

Kehl könnte 2021 Zorc beerben

In anderen Personalfragen haben die Dortmunder bereits an entscheidenden Stellschrauben gedreht. In Sebastian Kehl (38) soll eine Identifikationsfigur des Vereins Leiter der Lizenzspielermannschaft werden. Nach kicker-Informationen könnte er 2021 Michael Zorc beerben, sollte dieser seinen Posten als Sportdirektor nach dann 23 Jahren aufgeben.

Sammer als externer Berater