Schwierigkeiten mit Gegenpressing

Die Leverkusener werden am Wochenende sicher nicht so tief stehen wie das Schlusslicht aus Franken, aber sie werden eine andere Waffe einsetzen, die den Dortmundern zuletzt Schwierigkeiten bereitet hat: das sofortige Gegenpressing. Dass die Dortmunder bei kollektivem Druck auf den Ballführenden Probleme bekommen offenbarte sich sowohl beim 0:3 in der Champions League bei Tottenham Hotspur, wie auch beim 3:3 gegen Hoffenheim, wo die Dortmunder binnen zwölf Minuten eine 3:0-Führung verspielten.

In der Offensive hoffen die Dortmunder unterdessen auf eine Rückkehr des am Oberschenkel verletzten Kapitäns Marco Reus, der dem jungen Team in dieser schwierigen Phase schon kraft Anwesenheit mehr Stabilität verspricht. Doch dass dessen Genesung bis Sonntag gelingt, scheint eher unwahrscheinlich. "Wir haben noch ein bisschen Zeit, alle arbeiten mit Hochdruck daran, aber ich denke, das wird auf jeden Fall eine knappe Geschichte werden" , erklärte Lizenzspielerchef Kehl in Nürnberg. "Aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da und ansonsten wird sich jeder am Sonntag reinhauen auch ohne Marco Reus."

Von einer Krise will in Dortmund deshalb noch niemand sprechen. Allenfalls eine "kleine Krise" gestand Mittefeldspieler Witsel ein. Sebastian Kehl sprach lieber von einem "kleinen Knicks" . "Davon können wir uns nicht freimachen" , gab er zu. In den kommenden Spielen wird sich zeigen, ob sich daraus eine veritable Delle entwickelt. Die Bayern jedenfalls dürften die Dortmunder Schwierigkeiten mit Genugtuung registrieren.

red | Stand: 19.02.2019, 11:07