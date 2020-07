Sein neuer Arbeitgeber, Borussia Dortmund, dürfte erst einmal wenig Interesse bei Jude Bellingham wecken, auch wenn sein Wechsel zum BVB am Montag (20.07.2020) offiziell bekantgegeben wurde. Das kürzlich 17 Jahre alt gewordene Talent hat erst noch eine Aufgabe zu erledigen, die viel mehr für ihn ist, als eine lästige Pflichterfüllung. Bellingham steht mit seinem Jugend- und Herzensklub Birmingham City FC in einem "Endspiel" gegen den Abstieg aus der zweitklassigen englischen Championship. Am Mittwochabend um 20.30 Uhr geht es gegen Derby County um Alles oder Nichts.

"Es tut so weh wie nichts anderers, aber wir geben nicht auf" , sagte Bellingham nach dem jüngsten 0:2 bei Preston North End, als der Klassenerhalt eigentlich schon möglich gewesen wäre. Nicht zuletzt um "seinen" Klub in der Liga zu halten, ist Bellingham in der vergangenen Woche nach dem Medizincheck und der Unterzeichnung eines Drei-Jahres-Vertrags mit der Option auf zwei weitere Jahre sofort wieder aus Dortmund in die Heimat abgereist. Schließlich ist der technisch versierte Offensivspieler seit seinem siebten Lebensjahr im Klub in Birmingham und durchlief sämtliche Jugendteams.

Behutsamer Aufbau für die Birmingham-Profis

Weshalb die Dortmunder bis zu 26 Millionen Euro für Bellingham ausgeben, lässt sich an dessen Werdegang allerdings recht leicht erkennen. Mit 14 Jahren spielte er bereits für die U18 der "Blues". Mit 15 Jahren dann für die U23. Mit 16 Jahren und 38 Tagen feierte Bellingham sein Debüt bei den Profis in der Championnship. Mittlerweile hat er dort 40 Spiele (vier Tore, drei Vorlagen) absolviert.

"Wir haben einen Plan aufgestellt, bei dem wir ihn ad hoc in das Training der ersten Mannschaft integrierten, dann regelmäßig, dann hatten wir ihn als Beobachter im Spieltagskader und dann war er ein Teil des Spieltagskaders, der am Aufwärmen teilnahm" , sagte Kristjaan Speakman, der Leiter der Jugend-Akademie in Birmingham. Mit anderen Worten: Bellinghams überdurchschnittliches Talent wurde von den Verantwortlichen früh erkannt und er wurde früh aber behutsam auf seine Zukunft als Profifußballer vorbereitet.

Reif und höflich

"Die Leute geben ihm schon den Namen Superstar. Aber ihn kratzt das nicht. Er spielt noch mit der Unbekümmertheit eines Jugendlichen, das soll auch noch lange so weitergehen" , sagte Birminghams Torhüter David Stockdale, der sich um Bellingham intensiv kümmerte, der englischen Zeitung "The Guardian". "Sein Verstand arbeitet wie der eines 25-Jährigen. Er ist sehr reif für sein Alter, sehr zugänglich, höflich, einfach ein liebenswerter Kerl, der das ganze Rüstzeug hat, um an die Spitze zu gelangen."

Der Vater Mark, ein Polizist aus den West Midlands, war selbst ein gefürchteter Amateur-Torjäger. Der 14 Jahre alte Bruder Jobe ist ebenfalls ein großes Talent beim Birmingham City FC. Bellingham Junior gilt auf dem Platz als extrem ehrgeizig, dynamisch, durchsetzungsstark und technisch versiert. Außerhalb als als auffallend bodenständig.

Finanzielles Risiko

Es spricht also wenig dagegen, diesen ambitionierten Spieler zum BVB zu lotsen, auch wenn die Dortmunder bei Bellingham ein finanzielles Risiko eingehen. Der junge Mann, der aus der Mitte Englands, aus Stourbridge in Birminghams Ballungsgebiet kommt, ist für den BVB ähnlich wie es Jadon Sancho bei seiner Ankunft vor rund drei Jahren war, ein neuerliches Versprechen auf eine vielversprechende sportliche Zukunft. Bellingham ist allerdings anders als einst Sancho sofort für die BVB -Profis vorgesehen und soll sich nicht erst bei der U23 eingewöhnen.