Mühsamer Start für den BVB

Dortmund war die Nervosität vom Anpfiff weg anzumerken. Der BVB agierte gehemmt, es mangelte an Tempo, Ideen und Überraschungsmomenten. Die Düsseldorfer, mit dem längst erreichten Klassenerhalt im Rücken, starteten forsch und sorgten für Unruhe in der Dortmunder Defensive. Glück hatten die Schwarz-Gelben, als sich Lukebakio (20.) gegen vier Dortmunder durchsetzte und zum vermeintlichen 0:1 einnetzte - Schiedsrichter Tobias Stieler erkannte den Treffer wegen knapper Abseitsposition nicht an.

Pulisic' erster Tor per Kopf

Der BVB wurde erstmals bei einem Schuss von Raphael Guerreiro (21.) gefährlich. Fortunas Schlussmann Michael Rensing parierte ihn nach vorne, Pulisic' Nachschuss blockte Matthias Zimmermann im letzten Moment. Die Suche nach einer Lücke in Düsseldorfs gut organisierter Abwehr entwickelte sich zum Geduldsspiel. Delaney legte kurz vor der Pause per Kopf für Pulisic ab und der scheidende US -Nationalspieler köpfte aus kurzer Distanz zur Führung ein. Es war das erste Kopfballtor des künftigen Chelsea-Profis in der Bundesliga.

Böser Patzer von Hitz

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schockte Fortunas Kapitän Fink die Dortmunder. Sein eher harmloser Kopfball nach Flanke von Markus Suttner boxte sich BVB-Ersatzkeeper Marwin Hitz durch die Beine ins eigene Tor. Dortmund schüttelte sich kurz, Delaney besorgte die erneute Führung. Dann die nächste Schrecksekunde für die Borussen: Nach einem Zusammenprall zwischen Hitz und Lukebakio entschied Schiedsrichter Stieler auf Elfmeter. Lukebakio verschoss aber wie schon zuletzt in Mainz.

Die Partie schien entschieden, als Götze in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 3:1 gelang. Doch die Düsseldorfer dachten gar nicht daran, aufzugeben. Drei Minuten später verkürzte Kownacki. Hoffmann und der eingewechselte Keman Karaman hatten sogar noch Chancen zum Ausgleich, ehe der Schlusspfiff den BVB erlöste.

Dortmund spielt sein Titelfinale am Samstag (18.05.2019) um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach. Die Fortuna beschließt die Saison zeitgleich mit dem Heimspiel gegen Absteiger Hannover 96.