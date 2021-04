In Manchester in der Startelf

Am Dienstag (06.04.2021) hatte Dortmunds Trainer Edin Terzic Knauff im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City überraschend erstmals in die Startelf beordert. Ansgar wer? Das werden sich Fußballfans gefragt haben, die nicht so ganz nah dran sind am BVB . In der Tat war das schon ein enormer Vertrauensbeweis von Terzic, denn viel erfahrenere und teurere Kräfte wie Julian Brandt und Thorgan Hazard saßen nur auf der Bank. Der Youngster, der eigentlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West aufläuft und dort sieben Saisontore und sechs Vorlagen auf dem Konto hat, dankte es seinem Coach und machte bis zu seiner Auswechslung in der 63. Minute ein gutes Spiel.

Staunende Stuttgarter

Auch in Stuttgart wurde Knauff, dessen Stärken seine Schnelligkeit und sein Durchsetzungsvermögen in den direkten Duellen sind, Spielern wie Brandt und Hazard vorgezogen. Die müssen sich nun ernsthaft Gedanken über die Zukunft bei den Schwarz-Gelben machen. In der 67. Minute kam Knauff für den angeschlagenen Marco Reus - nur 13 Minuten später entschied er die Partie. Einen Pass von Haaland nahm Knauff sauber an, ging ins Dribbling, zog nach innen - und schlenzte den Ball schließlich ins lange Eck. Gleich drei Stuttgarter, die auf engstem Raum um ihn herum standen, blieben staunend zurück. Terzic hat keinen Grund, sich in Sachen Aufstellung in den kommenden Wochen anders zu entscheiden.

Lob von Matthäus

Für den Auftritt in Stuttgart gab es sogar ein Extra-Lob von Weltmeister Lothar Matthäus. "Er übernimmt Verantwortung, das gibt es selten bei jungen Spielern. Das war sein erster Torschuss in der Bundesliga, und dann gleich ein ganz wichtiges Tor. Das gibt Selbstvertrauen" , sagte der "Sky"-Experte.

"Genau deswegen bei uns"

Terzic bewertete das alles unaufgeregt. "Borussia Dortmund ist dafür bekannt, dass 19-Jährige die Siegtore schießen können" , sagte er im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Knauff ist neben Giovanni Reyna, Jude Bellingham, Reinier, Erling Haaland, Jadon Sancho und Youssoufa Moukoko bereits der siebte Spieler, der 21 Jahre alt oder jünger ist und in dieser Saison für den BVB getroffen hat.