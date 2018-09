Die Fußstapfen sind groß, in die der mit 1,76 Meter für einen Mittelstürmer recht kleine Alcácer tritt. Er schoss für den FC Valencia, FC Barcelona und FC Getafe 43 Tore in 151 Spielen der Primera Division. Das bedeutet von der Quote her: doppelt so hoch wie Valdez beim BVB, die Hälfte von Lewandowski.

Zwei Mal Europameister mit der U19

Paco Alcácer wurde mit Spanien Torschützenkönig bei der U17- EM 2010, in den beiden folgenden Jahren mit der U19 Europameister. Vor 25 Jahren ganz in der Nähe von Valencia geboren, begann er beim dortigen Club de Fútbol seine Karriere als Profi. Bei seinem ersten Spiel im großen Stadion Mestalla, ein Test gegen AS Rom, traf er für Valencia. Sein Vater war Augenzeuge, erlitt nach Abpfiff einen Herzinfarkt und starb mit gerade Mal 44 Jahren. Jedes Tor widme er daher seinem Vater, sagte Paco Alcácer mal.

Vor zwei Jahren wechselte er für eine Ablöse von 30 Millionen Euro zum FC Barcelona, bei dem Stürmer wie Lionel Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembélé und Philippe Coutinho im Kader stehen, damals auch noch Neymar. Wenn es wichtig war, blieb Alcácer nur ein Platz auf der Bank, wenn überhaupt. Oft wurde er bei seinen 37 Einsätzen für die Katalanen in der Primera Division eingewechselt.

So dürfte es beim BVB auch losgehen, was zunächst aber nur an der noch fehlenden Integration liegt.

Stand: 13.09.2018, 15:43