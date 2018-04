BVB - Derby zeigt den Zwang zu Veränderungen

Stille. Sowohl bei Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (Foto, l.) als auch bei Sportdirektor Michael Zorc (r.). Die Entscheidungsträger von Borussia Dortmund schwiegen nach dem verlorenen Derby. Eine Niederlage beim FC Schalke 04 ist für die Schwarz-Gelben besonders bitter. So harmlos, ideenlos und leidenschaftslos wie sich der BVB am Sonntag (15.04.18) in der Gelsenkirchener Arena präsentierte, muss es noch schlimmer gewesen sein.

Die Erkenntnis, dass es (spätestens) im Sommer Veränderungen geben muss, war schon früher gereift. Von einem bevorstehenden Umbruch ist schon lange die Rede, einiges ist darüber auch schon bekannt. So wird Matthias Sammer, der sich auch in der Vergangenheit schon häufiger mit Watzke austauschte, offiziell als externer Berater beraten. Der ehemalige BVB-Profi Sebastian Kehl, studierter Sportmanager und Fußball-Lehrer, soll Leiter der Lizenspielerabteilung werden. Die offizielle Mitteilung darüber steht noch aus.

Stögers Abgang wahrscheinlich

Die wichtigste Personalie wird die des Trainers sein. Der Vertrag von Peter Stöger ist noch bis zum 30. Juni 2018 gültig. "Das ist auch gut so" , sagte der Österreicher am Sonntag zur Sportschau. Daraus ergab sich, zusammen mit den Beobachtungen auf Schalke und den Wochen zuvor der Schluss, dass er seinen Abschied verkündete. Das liegt nahe, muss aber nicht zwingend so sein.