Borussia Dortmund verärgert Zorc und die Konkurrenz

Es dauert üblicherweise recht lange, bis Michael Zorc seinen Ärger in der Öffentlichkeit rauslässt. Der Sportdirektor von Borussia Dortmund ist stets bemüht, Unstimmigkeiten und Probleme intern zu regeln und keine Angriffsfläche zu bieten. Allerdings gibt es auch immer wieder mal Momente, in denen er sehr gut hörbar äußert, was ihm nicht gefällt. Vor allem dann, wenn er glaubt, die Mannschaft des BVB wachrütteln zu müssen.

Nach dem 0:2 gegen Mainz 05 am Mittwochabend (17.05.2020) war wieder einer dieser Tage, an denen der 57-Jährige sein Team kritisierte: " Die Leistung war eigentlich indiskutabel. Du hast Mainz in jeder Sekunde angesehen, um was es für sie geht. Wir haben gespielt, als wenn der eine oder andere im Kopf schon im Urlaub sei."

Die Dortmunder haben gegen Mainz so ziemlich alles vermissen lassen, was sie sonst stark macht. Auch Mats Hummels hatte seine Mitspieler schon während der Partie harsch angefahren, als er lautstark verkündete: "Unser Pressing ist Alibi, Männer."

Verantwortung gegenüber der Konkurrenz

Die Dortmunder erleben gerade einen Spannungsabfall. Bereits am vergangenen Wochenende, nach dem glücklichen Last-Minute-Sieg bei Fortuna Düsseldorf (0:1), sah sich Zorc gezwungen, einen Appell an die Spieler zu richten. "Für uns ist es schon ein Unterschied, ob wir als Zweiter oder Vierter einlaufen. Es geht da um TV -Gelder, es geht aber auch um Prestige. Wir wollen untermauern, dass wir die Nummer zwei im deutschen Fußball sind" , sagte Zorc.

Und nicht zuletzt geht es um den fairen Wettbewerb. Bei Werder Bremen (28 Punkte) werden Spieler und Verantwortliche nicht schlecht gestaunt haben, als sie den blutleeren Auftritt des BVB gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Mainzer sahen. "Das hat ein Geschmäckle gehabt" , sagte der ehemalige Werder-Manager Willi Lemke in dem Podcast "Die NDR 2 Bundesligashow". "Dortmund war einfach schwach und hat gespielt, als wenn sie sich gesagt hätten: Ist doch kein Problem, wenn wir nicht 100 Prozent liefern. Das hat es anderweitig auch schon gegeben. Aber für uns ist das sehr bitter. Das erschwert uns die Situation sehr."

Favre: "Können es uns nicht erlauben, nachzulassen"

Lucien Favre hatte nach der Partie in Düsseldorf noch vehement bestritten, dass sein Team auch in der täglichen Trainingsarbeit weniger engagiert und konzentriert zu Werke gehen würde. Nach der Pleite gegen Mainz räumte er ein: "Wir haben den Gegner unterschätzt. Wir können es uns nicht erlauben, nachzulassen" , sagte der BVB -Trainer.

Am kommenden Samstag müssen die Dortmunder beim Tabellendritten RB Leipzig antreten. Mit einem Sieg wäre die Borussia vom zweiten Tabellenplatz nicht mehr zu verdrängen. Momentan scheinen aber nicht nur bei Michael Zorc Zweifel daran zu bestehen, ob die Spieler sich nochmal richtig motivieren können.

Stand: 18.06.2020, 11:23