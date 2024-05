Sieben-Tore-Spektakel Bochum gewinnt dramatisches Kellerduell bei Union Berlin Stand: 05.05.2024 17:33 Uhr

Der VfL Bochum hat den direkten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verhindert. Im Kellerduell bei Union Berlin verspielte der VfL am 32. Spieltag fast einen Drei-Tore-Vorsprung, ging am Ende einer dramatischen Partie aber mit 4:3 (3:0) als Sieger vom Platz.

Maximilian Wittek brachte den VfL per Doppelpack früh auf die Siegerstraße (16./31.). Keven Schlotterbeck legte noch vor der Pause den dritten Treffer nach (37.). Union kam in der zweiten Häfte durch Yorbe Vertessen (59.) und Chris Bedia (63.) wieder heran. Philipp Hofmann (70.) brachte Bochum wieder mit zwei Toren in Front. Benedict Hollerbach sorgte sofort für den erneuten Anschluss (74.), zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Damit hat der VfL nun 33 Punkte auf dem Konto und steht damit drei Zähler vor den Berlinern auf Rang 14. Zwei Spieltage vor Schluss kann der VfL höchstens noch auf den Relegationsrang abrutschen. Union muss dagegen weiter zittern und könnte rechnerisch noch direkt absteigen. Der Vorsprung auf den 1. FC Köln und Rang 17 beträgt sechs Punkte bei einer um drei Treffer besseren Tordifferenz. Nächster Gegener der Berliner sind die Kölner.

Wittek schlägt gleich doppelt zu

Das Spiel an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick war von Beginn an eine einseitige Angelegenheit. Bochum war die aktivere und dominantere Mannschaft. Bis zum ersten Torschuss dauerte es allerdings 16 Minuten, der war dafür aber direkt drin. Moritz Broschinski brachte den Ball von der rechten Seite in die Mitte. Dort stand Wittek richtig und schob aus sieben Metern ein (17.).

14 Minuten später war Wittek gleich wieder zur Stelle. Dieses Mal bekam er den Ball von Patrick Osterhage, ließ dann noch Unions Innenverteidiger Danilho Diekhi und Diogo Leite mit einer Körpertäuschung stehen und traf ins linke Eck (31.).

Und es wurde noch schlimmer für Union: Sechs Minuten nach dem 2:0 flankte Felix Passlack in den Strafraum, wo Schlotterbeck unbedrängt zum Abschluss kam. Leite fälschte noch ab, sodass Union-Keeper Frederik Rönnow ohne Chance blieb - 3:0 (37.).

Bjielicas Wechsel fruchten

Unions Trainer Nenad Bjelica reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit mir Chris Bedia, Brenden Aaronson und Vertessen gleich drei neue Spieler. Am Spiel änderte das zunächst nichts. Bochum behielt die Kontrolle und hätte in der 51. fast das 4:0 erzielt, doch Ivan Ordets schoss den Ball nach einer Ecke knapp am Tor vorbei.

Doch dann war Union plötzlich wieder da. Vertessen hatte zu viel Platz und nahm sich knapp 23 Meter vor dem Tor ein Herz. Sein strammer Schuss schlug unhaltbar für VfL-Torwart Manuel Riemann im rechten unteren Eck ein.

Union war nun wachgeküsst und kam nur drei Minuten später sofort zum nächsten Treffer. Und wieder war es einer der zur Pause eingewechselten: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielten es die Berliner schnell. Der Ball kam zu Bedia, der sich gleich zwei Gegenspieler vom Leib hielt und ins rechte Eck traf (62.).

Hofmann sorgt nur kurz für Erleichterung

Union dränge nun auf den Ausgleich, vergas dabei aber das Verteidigen. In der 70. Minute flankte Kevin Stöger in den Strafraum, wo Hofmann am Fünfmeterraum völlig frei stand und unbedrängt zum 4:2 einköpfen konnte.

Es wurde still an der Alten Förstereri, aber auch nur kurz. Denn fast im direkten Gegenzug war Union schon wieder zurück im Spiel. Hollerbach drückte den Ball aus kurzer Distanz nach Vorlage von Aaronson über die Linie und stellte den alten Abstand wieder her.

Union läuft vergeblich an

Union drängte nun auf den Ausgleich. Bochum schaffte es jedoch nun besser, die Hausherren vom eigenen Tor fernzuhalten. Dazu sorgte der VfL immer wieder für Entlastung nach vorne, ohne jedoch die letzte Überzeugung in die Angriffe zu legen.

In der ersten Minute der Nachspielzeit hatte Union dann sogar noch die Chance zum Ausgleich, doch Aaronsons Kopfball war letztlich kein Problem für Riemann, der den Bochumer Sieg festhielt.

Berlin in Köln, Bochum gegen Leverkusen

Union Berlin muss nun am kommenden Spieltag zum Tabellen-17., dem 1.FC Köln (Samstag, 11.05.24, 15:30 Uhr), Bochum empfängt den deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen. (Sonntag, 12.05.24, 19:30 Uhr).