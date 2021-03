Wenn Manager auf einmal Ablöse kosten

Die Pressemitteilung von Eintracht Frankfurt ist betont sachlich abgefasst worden. Das wichtigste Ergebnis der ordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 10.März – der Abschiedswunsch von Sportvorstand Fredi Bobic - wird darin wie folgt zusammengefasst. Das Gremium habe sich "in Anwesenheit aller sieben Mitglieder und von Wolfgang Steubing, dem Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats, mit dem von Sportvorstand Fredi Bobic geäußerten Interesse beschäftigt, seinen bis zum 30. Juni 2023 laufenden Vertrag vorzeitig zum Saisonende aufzulösen".

Dabei hätten die Kontrolleure ihren Sportvorstand darauf hingewiesen, "dass sein Vorstandsvertrag ohne jede Kündigungs- oder Ausstiegsmöglichkeit noch bis 30. Juni 2023 läuft." Das darf nach der fünfstündigen Sitzung am Mittwoch getrost als Machtdemonstration gewertet werden.

Bobic hatte gut eine Woche zuvor in der ARD-Sendung "Sportschau Thema" (2. März) ungeniert darüber gesprochen habe, er hätte bereits vor einem Jahr den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Steubing darüber informiert, dass er aufhören will. "Jeder wusste Bescheid. Man war vorbereitet darauf, dass die Situation kommt, dass ich im Sommer 2021 den Verein verlassen werde", sagt Bobic damals.

Frankfurter Führungsetage war verärgert

Eigentlich wollte der erfolgreiche Manager sogar schon im Sommer 2020 weg, doch wegen der Pandemie habe er diese Saison noch begleitet. Bobic erweckte den Eindruck, als gebe es aus einem persönlichen Gespräch mit dem Börsenmakler Steubing eine Art "Gentlemans Agreement", vorzeitig gehen zu dürfen.

Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Will heißen: So einfach kommt der 49-Jährige nicht aus dem Vertrag, um bei Hertha BSC anzuheuern. Die Eintracht-Führungsetage verpasste Bobic ungeachtet seiner großen Verdienste daher einen Denkzettel. Die Berliner müssen sich darauf einstellen, dass der begehrte Manager ohne eine Ablösezahlung nicht zu bekommen ist.

Denn dass Bobic erklärte, "dass er sich vertragskonform verhalten und dementsprechend seinen Vertrag einhalten wird", wie die Eintracht mitteilte, ist nur eine Variante. Und eher die theoretische Version. Dass ein Manager zum Bleiben gezwungen wird, der in Wahrheit eigentlich woanders arbeiten möchte , würde auch Frankfurt nicht viel nützen.

Eintracht will die Zügel in der Hand behalten

Die Lösung ist in der letzten Passage ausformuliert: "Sollte ein Klub bei der Eintracht unmittelbar oder über Fredi Bobic mittelbar sein Interesse an einer vorzeitigen Anstellung von ihm bekunden, ist der Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer gemäß einstimmigen Aufsichtsratsbeschlusses bevollmächtigt, im Interesse der Eintracht Verhandlungen über die Bedingungen einer vorzeitigen Auflösung des Vorstandsvertrages von Fredi Bobic zu führen."

Der Verein drückt damit aus, dass er wieder Chef im Ring ist – und sich nicht am Nasenring durch die Manege führen lässt. Denn über das öffentliche Vorpreschen des Ex-Nationalspielers war die Frankfurter Führungsetage hochgradig verärgert.

Es geht um fünf Millionen Euro Ablöse

Die Höhe der Entschädigung ist inzwischen im Umfeld der Eintracht ein offenes Geheimnis: rund fünf Millionen Euro. Das ist kein Pappenstiel und wäre die höchste Summe, die je für einen Bundesliga-Manager gezahlt würde.

Das schreckt sogar die mit Investorengeld ausgestattete "Alte Dame" in Berlin ab. Hertha-Aufsichtsratsmitglied Jens Lehmann bestätigte am vergangen Sonntag (07.03.2021), dass sich die Berliner zwar mit Bobic beschäftigen, aber noch nicht in Verhandlungen eingetreten seien.

Richtungsentscheidung für die Bundesliga

"Das Problem bei Berlin ist, dass es viel Geld kostet. Dann muss man sehen: Lohnt sich das?" fragte Ex-Nationaltorhüter Lehmann im TV-Talk Sky90. Bobic habe seine Arbeit "echt super gemacht in Frankfurt." Hertha sucht einen Nachfolger für den entlassenen Geschäftsführer Michael Preetz. Aufgrund der vertraglichen Situation ging Lehmann bereits am Wochenende davon aus, dass die Eintracht "eine Menge Geld sehen" will, wenn Bobic nach Berlin komme.

Nun hat die Eintracht diesen Umstand offiziell hinterlegt. Es kündigen sich hinter den Kulissen harte Verhandlungen mit offenem Ausgang an, die für die Bundesliga auch eine Richtungsentscheidung bedeuten.

Manager sollen für Beständigkeit stehen

Dass Spieler nur gegen eine Ablösezahlung aus laufenden Verträgen kommen, ist ein wichtiges Geschäftsmodell der Branche. Sogar in der von der Corona-Krise betroffenen Saison 2019/2020 flossen laut DFL-Wirtschaftsreport durch Transfers noch 594 Millionen Euro in die Kassen der Bundesligisten, immerhin 15 Prozent der Einnahmen.

Auf der Gegenseite gaben die Erstligisten dafür aber auch 910 Millionen Euro für Transfers aus. Es sind Gelder, die im Grunde für Vertragsbruch fließen.

Mittlerweile ist es auch immer häufiger üblich, dass auch Trainer aus laufenden Verträgen gekauft werden – nur sind die Summen deutlich niedriger als bei den Spielen. Fußballlehrer wie Marco Rose (Borussia Mönchengladbach, bald Dortmund) hinterlegen deshalb lieber Ausstiegsklauseln in ihrem Vertragswerk.

Sportvorstände oft mit persönlicher Bindung zum Verein

Eine solche übrigens hat – im Gegensatz zu Bobic – auch Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt. Dass Manager bei einem besseren Angebot auf Vertragsauflösung pochen, kommt eher selten vor. Bisher. Oft sind Geschäftsführer, Sportchefs oder Sportvorstände ehemalige Spieler, die eine besondere Verbundenheit zum Verein aufweisen.

So wie Hasan Salihamidzic (Bayern München), Michael Zorc (Borussia Dortmund), Max Eberl (Borussia Mönchengladbach) oder Frank Baumann (Werder Bremen). Sie sollen damit für Werte wie Beständigkeit, Verbundenheit und letztlich auch Vertragstreue stehen.

Bobic aber sieht sich eher als Projektleiter, der überall arbeiten kann. Und nun nach Berlin will, wo seine Familie lebt und die Hertha ihm angeblich mehr als drei Millionen Euro Jahresgehalt bietet – doppelt so viel wie in Frankfurt.

Christian Heidel konnte 2016 ablösefrei zu Schalke gehen

Einen vergleichbaren Fall gab es bei Christian Heidel, der fast ein Vierteljahrhundert die Geschicke beim FSV Mainz 05 leitete, dann vor fünf Jahren den Lockruf vom FC Schalke 04 erhielt. Bei Heidel, der inzwischen längst wieder als Vorstand Sport, Strategie und Kommunikation bei den Nullfünfern arbeitet, spielten auch persönliche Gründe hinein.

Letztlich wollten die Rheinhessen ihrem Erfolgsgaranten, der aus einem biederen Zweitligisten zu diesem Zeitpunkt einen soliden Erstligisten gebaut hatte, keine Steine in den Weg legen. Heidel wechselte 2016 ablösefrei nach Gelsenkirchen, obwohl sein Vertrag bis 2017 gelaufen wäre.

Schalke war auch involviert, als die Königsblauen 2010 aus Stuttgart den Sportdirektor Horst Heldt lockten. Vorausgegangen war ein wochenlanges Scharmützel zwischen den Klubs, denn auch Heldt hatte damals einen bis 2013 laufenden Vertrag. Trainer bei den Schwaben war, nur nebenbei, der jüngst auf Schalke geschasste Christian Gross. Lange geisterte damals eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro durch die Medien, von der die VfB-Führung am Ende aber Abstand nahm.

VfB-Präsident Staudt kritisierte Heldt

Der damalige VfB-Präsident Erwin Staudt verurteilte damals das Vorgehen von Heldt, der erst 2009 einen neuen Vertrag mit erweiterten Kompetenzen in Stuttgart unterschrieben hatte. "Es geht hier auch um klare Regeln, um Ethik und Moral", sagte Staudt in seinem offiziellen Statement: "Das habe ich in einem Telefonat auch meinem Schalker Kollegen Clemens Tönnies erklärt. Denn Horst Heldt hat hier im Vorjahr einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben. Und ich erwarte, dass er ihn erfüllt."

Letztlich passierte das nicht – und das wird wohl auch bei Fredi Bobic nicht geschehen.

HR | Stand: 11.03.2021, 10:07