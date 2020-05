Bundesliga - ein guter Anfang, aber nur ein Anfang

Am Wochenende des Wiederbeginns waren sich die Protagonisten dieser Verantwortung bewusst. Es gab verrutschte Mund-Nasen-Schutzmasken, einige Torjubel am Wortlaut der Hygienevorschriften vorbei - aber alles im Rahmen, wenn berücksichtigt wird, dass die jubelnden Spieler zuvor in Zweikämpfen ihren Schweiß verteilten.

Sportlich durchaus unterhaltsam - Neugierde groß

Sportlich war es ziemlich gut, besser als vermutlich viele dachten. Borussia Dortmund gewann das Derby gegen den FC Schalke 04 mit einer sehr überzeugenden Leistung, Hertha BSC fand unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia sofort in die Spur, Borussia Mönchengladbach brauchte in Frankfurt nur acht Minuten für die ersten beiden Tore. Auch in der 2. Liga wurde ordentlich gespielt, am Sonntag ging es in den Partien der drei Spitzenmannschaften mit späten Toren sehr unterhaltsam zu.

Die übertragenden Fernsehsender durften mit den Einschaltquoten sehr zufrieden sein. Aber die Zahlen haben nur eine bedingte Aussagekraft. Wenn etwas neu ist, zieht es zunächst an. Ein Spieltag ohne Zuschauer war und ist etwas Neues. Die Neugier war groß. Wie das wohl ist, wenn die Anweisungen der Trainer und Spieler zu hören sind, wollten viele wissen. Wie sich wohl die Fans verhalten würden, hatten sich einige gefragt. Die Fans verhielten sich dann so, wie sie es angekündigt hatten - vorbildlich.