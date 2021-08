Arminia Bielefeld - "Schlauchboot" vor ungewissem zweiten Jahr

In Bielefeld geht man wie schon in der Aufstiegssaison gelassen in die neue Bundesliga-Spielzeit. Für den DSC war der Klassenerhalt fast eine Sensation und genau diese wollen die Ostwestfalen nun wiederholen. Der Kader hat sich leicht verändert - dafür allerdings auf den Schlüsselpositionen. Wofür es genau reicht, weiß niemand so recht.

So lief die vergangene Saison

Arminia Bielefeld hat überrascht: Die Ostwestfalen galten bei vielen Experten als Abstiegskandidat Nummer eins - zu klein der Etat, zu klein die Möglichkeiten, den Kader entsprechend aufzustellen. "Wir sind ein Schlauchboot und die anderen haben große Motorboote" , hatte DSC-Geschäftsführer Samir Arabi die Situation vor der Saison beschrieben. Doch der DSC punktete mit viel Einsatzwillen, Laufbereitschaft und vor allem mannschaftlicher Geschlossenheit - und war damit schneller als drei andere "Motorboote".

Dennoch wurde der Klassenerhalt eine Zitterpartie. Seit dem 8. Spieltag stand die Arminia nie höher als Platz 15, pendelte zwischen "Bleiben" und "Gehen" hin und her. Nach sechs sieglosen Spielen von Januar bis März musste man schon ernsthaft um die Arminia bangen und Trainer Uwe Neuhaus wurde durch Frank Kramer ersetzt.